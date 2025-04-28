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  • استمتع بيومك! استمتع بيومك! استمتع بيومك!

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT5000BK/97

    استمتع بيومك!

    استمتع بإيقاعك مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل التي توفر لك صوتًا رائعًا للموسيقى والمكالمات. مع خاصية إلغاء الضوضاء التي تتكيف مع محيطك، وإعداد ستة ميكروفونات للمكالمات، ستكون دائمًا في المكان المثالي للاستماع أو التحدث.

    إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

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    استمتع بيومك!

    • صوت طبيعي ونقي
    • ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro
    • تقنية الميكروفونات الستة
    • ملاءمة موثوقة في الأذن
    استمتع لأقصى الحدود بفضل خاصية إلغاء الضوضاء القابلة للتكيف

    استمتع لأقصى الحدود بفضل خاصية إلغاء الضوضاء القابلة للتكيف

    تتفاعل خاصية إلغاء الضوضاء القابلة للتكيف تلقائيًا مع محيطك لإلغاء الضوضاء الخارجية، بما في ذلك الرياح، في الوقت الفعلي. للاستماع إلى ما يدور حولك، ما عليك سوى النقر على إحدى السماعتَين لتفعيل وضع التنبّه. أو يمكنك تفعيل وضع التنبّه السريع لتحسين الأصوات وإجراء محادثة بدون الحاجة إلى إزالة سماعة الأذن.

    تجعل تقنية الميكروفونات الستة المكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

    تجعل تقنية الميكروفونات الستة المكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

    إذا كنت تُجري مكالمة، فسيندمج إعداد الميكروفونات الستة مع خوارزمية تقليل الضوضاء لالتقاط صوتك وإسكات الضوضاء الخلفية. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيسمع الشخص الذي تتحدث معه صوتك بوضوح ولن يضطر إلى سماع كل المحادثات الأخرى التي تدور حولك أيضًا!

    وقت تشغيل يدوم حتى 40 ساعة. علبة شحن بحجم الجيب

    وقت تشغيل يدوم حتى 40 ساعة. علبة شحن بحجم الجيب

    عند إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 10 ساعات من عملية شحن كاملة و30 ساعة إضافية من علبة الشحن بحجم الجيب (عند تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 7 ساعات و21 ساعة إضافية من العلبة). وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، فيمكنك الشحن لمدة 15 دقيقة للحصول على 3 ساعات إضافية. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.

    اتصال Bluetooth ثابت متعدد النقاط وإقران سهل

    اتصال Bluetooth ثابت متعدد النقاط وإقران سهل

    توفر لك تقنية Bluetooth 5.4 اتصالاً أكثر ثباتًا، وتعمل سماعات الأذن هذه مع أجهزة تدعم برنامج ترميز الاتصالات منخفضة التعقيد (LC3) لتمنحك صوتًا أفضل بأشواط. يمكنك الاتصال بجهازَي Bluetooth في الوقت نفسه وإدارة الأجهزة المتصلة عبر تطبيق Philips Headphones. ويمكن لمستخدمي Android أيضًا استخدام Google Fast Pair في حين يستطيع مستخدمو Windows استخدام Microsoft Swift Pair.

    تصنيف IPX5 لمقاومة المياه

    تصنيف IPX5 لمقاومة المياه

    يعني تصنيف IPX5 أن هذه السماعات لا تتأثر بقطرات المطر أو حتى بالأمطار الغزيرة. وماذا لو ارتديتها في طقس شديد الحرارة؟ لن تتأثر أيضًا إذا تصببت عرقًا.

    ملاءمة موثوقة في الأذن وعناصر تحكم باللمس على سماعات الأذن

    ملاءمة موثوقة في الأذن وعناصر تحكم باللمس على سماعات الأذن

    تساعد أطراف سماعات الأذن المصنوعة من السيليكون الخشن في تثبيت السماعات في مكانها بشكل مريح، ولديك ثلاثة مقاسات مختلفة للحصول على الملاءمة المثالية. أما عناصر التحكم باللمس على سماعات الأذن فتعمل على تبسيط المهام، ويمكنك تخصيص كيفية إعداد عناصر التحكم هذه عبر تطبيق Philips Headphones المصاحب.

    تطبيق Headphones من Philips. إلغاء الضوضاء وأكثر

    تطبيق Headphones من Philips. إلغاء الضوضاء وأكثر

    بالإضافة إلى تخصيص عناصر التحكم باللمس في سماعات الأذن، يمكنك استخدام تطبيقنا المصاحب لتخصيص خاصية إلغاء الضوضاء وإيقاف تشغيل خاصية تقليل الضوضاء الناجمة عن الرياح تلقائيًا وضبط مستوى الشفافية عند استخدام وضع التنبّه. هذا ويمكنك استخدام التطبيق للحصول على أحدث برنامج ثابت لسماعات الأذن الخاصة بك والمزيد غير ذلك!

    تصميم وعلبة مستدامان

    تصميم وعلبة مستدامان

    نعمل باستمرار لجعل سلسلة التوريد لدينا أكثر استدامة وشفافية. وقد تم صنع سماعات الأذن هذه من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استخدامها ومعتمدة من GRS، ويتم استخدام الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب الخالية من المواد البلاستيكية.

    صوت طبيعي دافئ ونقي. الصوت المميز من Philips

    سواء كنت تسمع الموسيقى أم البودكاست، استمتع بصوت نقي وطبيعي مع جهير جميل، إذ تُعيد مشغّلات الصوت المغلفة بمادة الغرافين إنتاج كل صوت حيوي عالٍ وصوت ضخم منخفض. وسواء كنت تستخدم نظام التشغيل Android أم iOS، يمكنك إطراب أذنيك بالأصوات التي تبعث في نفسك الحماس!

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      8 مم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      110 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      • SBC
      • AAC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      33.50  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      25.80  سم
      الوزن الإجمالي
      4.041  كلغ
      الارتفاع
      28.50  سم
      GTIN
      1 48 95229 16682 7
      الوزن الصافي
      1.61  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      2.431  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX5
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      ميزة الإيقاف المؤقت التلقائي (مستشعر بالأشعة تحت الحمراء)
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس
      Google Fast Pair
      نعم

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      15.80  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      12.10  سم
      الارتفاع
      12.80  سم
      الوزن الصافي
      0.20  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.438  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.238  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 16682 4

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع تشغيل تقنية ANC)
      7 + 21  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع إلغاء تشغيل تقنية ANC)
      10 + 30  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 3 hrs
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      11.9  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      600  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      65  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      12.8  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      11.1  سم
      العمق
      4.9  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 16682 0
      الوزن الإجمالي
      0.120  كلغ
      الوزن الصافي
      0.067  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.053  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      6 mics

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      5.49 x 2.90 x 4.15  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      2.00 x 2.57 x 2.00  سم
      الوزن الإجمالي
      0.046  كلغ

    • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

      تقنية ANC
      نظام مختلط، ANC Pro
      وضع التنبّه
      نعم
      تقنية ANC التكيفية
      نعم
      تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
      نعم

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      لمس متعدد الوظائف
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    • الاستدامة

      غلاف بلاستيكي
      يحتوي على 68% من البوليكربونات المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والمعتمدة من GRS برمز TE-00132492

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