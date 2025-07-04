مصطلحات البحث

AR
EN
  • صوت رائع، علبة ذكية متعددة الاستخدامات صوت رائع، علبة ذكية متعددة الاستخدامات صوت رائع، علبة ذكية متعددة الاستخدامات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT6000BK/97

    صوت رائع، علبة ذكية متعددة الاستخدامات

    استمتع بيومك بسلاسة مع هذه سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل ذات الصوت الرائع وعلبة الشحن الذكية. تتيح لك خاصية إلغاء الضوضاء الاستماع من دون تشتيت، فيما تتيح لك العلبة التحكم الكامل من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

    إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل لاسلكية بالكامل

    صوت رائع، علبة ذكية متعددة الاستخدامات

    • علبة شحن ذكية
    • إلغاء الضوضاء
    • تقنية الميكروفونات الأربعة
    • صوت طبيعي ونقي
    علبة شحن ذكية. عناصر تحكم باللمس للموسيقى وغير ذلك

    علبة شحن ذكية. عناصر تحكم باللمس للموسيقى وغير ذلك

    يمكنك استخدام هذه العلبة للرد على المكالمات والتحكم في التشغيل وإلغاء الضوضاء أو تعديل الجهير والطنين والثلاثي أو العثور على سماعة أذن مفقودة. تتميّز شاشة اللمس بحجم 1,47 بوصة بساعة ومؤقت ووظيفة مصباح كاشف تصدر ضوءًا أبيض ساطعًا. تؤدي العلبة مهامًا متعددة، إذ يمكنها حتى التقاط الصور عن طريق تشغيل الكاميرا عن بُعد على الجهاز المتصل.

    إلغاء الضوضاء للانغماس في أصواتك وتركيزك وعالمك

    إلغاء الضوضاء للانغماس في أصواتك وتركيزك وعالمك

    الموسيقى والمكالمات والبودكاست والأفلام. عندما تريد التركيز، يمكنك تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء والتحكم فيها عبر عناصر التحكم باللمس على سماعات الأذن أو العلبة الذكية أو التطبيق المصاحب. تتضمن الميزات المفيدة وضع الوعي للتمكن من سماع الأصوات الخارجية. ويحسّن الوعي السريع الأصوات لتتمكن من إجراء محادثة من دون إزالة سماعة الأذن.

    تجعل تقنية الميكروفونات الأربعة المكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

    تجعل تقنية الميكروفونات الأربعة المكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

    إذا كنت بصدد إجراء مكالمة، فسيندمج إعداد الميكروفونات الأربعة مع خوارزمية تقليل الضوضاء من أجل التقاط صوتك وإلغاء الضوضاء في الخلفية. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيسمع الشخص الذي تتحدث معه صوتك بوضوح ولن يضطر إلى سماع كل المحادثات الأخرى التي تدور حولك أيضًا!

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    لن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل جودة للصوت من المشغلات بحجم 10 مم في سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه. قم بتنشيط الجهير الديناميكي عبر عناصر التحكم القابلة للتخصيص على سماعات أذن أو تطبيق Philips Headphones واستمتع بكل إمكانات الجهير حتى إذا كنت تستمع بهدوء.

    مدة تشغيل تصل إلى 28 ساعة

    مدة تشغيل تصل إلى 28 ساعة

    عند إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 7 ساعات من عملية شحن كاملة و21 ساعة إضافية من علبة الشحن الذكية (عند تشغيل إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 5 ساعات و16 ساعة إضافية من العلبة). وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، فيمكنك الشحن لمدة 15 دقيقة للحصول على 3 ساعات إضافية. يمكن شحن العلبة باستخدام USB-C.

    اتصال Bluetooth®‎ ثابت واتصال متعدد النقاط

    اتصال Bluetooth®‎ ثابت واتصال متعدد النقاط

    توفر لك تقنية Bluetooth® 5.4 اتصالاً أكثر ثباتًا للحصول على تشغيل سلس من دون أي انخفاض مزعج في الصوت، حتى في المساحات المليئة بالمباني. يمكّنك الاتصال المتعدد النقاط من الاتصال بجهازَي Bluetooth®‎ في الوقت نفسه ومن إدارة الأجهزة المتصلة عبر تطبيق Philips Headphones بسهولة.

    تطبيق Philips Headphones. التحكم المخصص

    تطبيق Philips Headphones. التحكم المخصص

    يسهّل تطبيقنا المصاحب المفيد ضبط إعدادات علبة الشحن الذكية، بما في ذلك الوقت الذي تبقى خلاله الشاشة قيد التشغيل وما إذا كانت تعرض ساعة بتنسيق 12 أو 24 ساعة. يمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتخصيص إلغاء الضوضاء وتنشيط الإعداد المنخفض التأخر للألعاب والحصول على البرامج الأحدث والمزيد غير ذلك.

    تصميم وعلبة مستدامان

    تصميم وعلبة مستدامان

    نعمل باستمرار لجعل سلسلة التوريد لدينا أكثر استدامة وشفافية. وقد تم صنع سماعات الأذن هذه من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استخدامها ومعتمدة من RCS، ويتم استخدام الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب الخالية من المواد البلاستيكية.

    مريحة ومقاومة للماء وقابلة للتخصيص

    يعني التصنيف IPX5 أن سماعات الأذن هذه قادرة على تحمّل الرطوبة إذا تصببت عرقًا، كما أنها لن تتضرر في حال تعرّضها للقليل من المطر. تتوفر ثلاثة أحجام من أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون لملاءمة مثالية ويمكنك تخصيص طريقة إعداد عناصر التحكم باللمس على سماعات الأذن عبر التطبيق المصاحب Philips Headphones.

    صوت طبيعي دافئ ونقي. الصوت المميز من Philips

    تم توليف المشغّلات المخصصة في سماعات الرأس هذه على الصوت المميز الخاص بـ Philips، ما يجعلك تستمتع بصوت دافئ ومفصّل مع جهير غني. مهما كان ما تستمع إليه، ستحب ذلك.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      10 ملم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      105 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      23.00  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22.00  سم
      الوزن الإجمالي
      4.35  كلغ
      الارتفاع
      30.60  سم
      GTIN
      1 48 95229 16566 0
      الوزن الصافي
      1.92  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      2.43  كلغ

    • الملاءمة

      إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
      نعم
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX5
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      10.80  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      9.80  سم
      الارتفاع
      13.50  سم
      الوزن الصافي
      0.24  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.50  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.26  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 16566 7

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      مدة تشغيل الموسيقى (مع تشغيل تقنية ANC)
      5 + 16  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع إلغاء تشغيل تقنية ANC)
      7 + 21  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 3 hrs
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      10.1  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      410  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      50  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      11  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      3.9  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 16566 3
      الوزن الإجمالي
      0.106  كلغ
      الوزن الصافي
      0.080  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.026  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      4 mics

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      3.00 x 6.60 x 4.20  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      2.90 x 2.10 x 2.30  سم
      الوزن الإجمالي
      0.056  كلغ

    • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

      تقنية ANC
      هجينة
      وضع التنبّه
      نعم
      تقنية ANC التكيفية
      نعم
      ميكروفون لـ ANC
      4 ميكروفون
      تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
      نعم

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      زر متعدد الوظائف يعمل بالضبط
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    • الاستدامة

      غلاف بلاستيكي
      يحتوي على 76% من البوليكربونات المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والمعتمدة من RCS برمز TE-00132492

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.