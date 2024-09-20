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  • FC_2023_XC5041_XC5141_RFT1_Fullframe_Core.tif
  • FC_2023_XC5041_XC5141_A3_Hand held_Fullframe_Core.tif
  • FC_2023_XC5041_XC5141_F5_Dry nozzle_Fullframe_Core.tif
  • FC_2023_XC5041_XC5141_F14_Digital UI_Fullframe_Core.tif
  • FC_2023_XC5041_XC5141_F6_Crevice tool_Fullframe_Core.tif
  • FC_2024_XC5142/01_JPG_16x9
  • FC_2023_XC5141_PAP_Product with Accessories_Fullframe_Core.tif
  • FC_2023_XC5041_XC5141_RFT1_Fullframe_Core.tif
  • FC_2023_XC5041_XC5141_A3_Hand held_Fullframe_Core.tif
  • FC_2023_XC5041_XC5141_F5_Dry nozzle_Fullframe_Core.tif
  • FC_2023_XC5041_XC5141_F14_Digital UI_Fullframe_Core.tif
  • FC_2023_XC5041_XC5141_F6_Crevice tool_Fullframe_Core.tif
  • FC_2024_XC5142/01_JPG_16x9

السلسلة 5000المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua

XC5041/61

نظافة مثالية على الأرضيات الصلبة والناعمة

هل منزلك غير مرتب؟ استمتع بنظافة قصوى مع المكنسة الكهربائية Philips 5000. تكتشف فوهة TriActive multi LED الغبار المخفي وتلتقط الغبار بشكل رائع على كل من الأرضيات الناعمة والصلبة. علاوة على ذلك، تضمن تقنية PowerCyclone 10 التقاط كل الأوساخ الأخرى.

عرض جميع المزايا

شحن لغاية 60 دقيقة (1)، فعالية على كل الأسطح

نظافة مثالية على الأرضيات الصلبة والناعمة

  • شفط قوي وفعال مع تقنية PowerCyclone 10

  • فوهة TriActive multi LED لكل أنواع الأرضيات

  • لغاية 60 دقيقة في إعداد موفّر للطاقة و15 دقيقة في السرعة القصوى (2)

  • مزودة بوحدة Aqua للمسح

PowerCyclone 10: شفط قوي مع استخدام أدنى للبطارية (3)

PowerCyclone 10: شفط قوي مع استخدام أدنى للبطارية (3)

تعمل تقنية PowerCyclone 10 مع محرك PowerBlade الرقمي لتوفير تدفق هواء هائل (لغاية 840 لترًا / دقيقة (4)) وطاقة بفعالية. والنتيجة، التقاط الغبار والأوساخ بعناية مع وقت تشغيل أعلى على الأرضيات الناعمة والصلبة.

ترشدك الفوهة TriActive multi LED بواسطة ضوء LED على كل أنواع الأرضيات

ترشدك الفوهة TriActive multi LED بواسطة ضوء LED على كل أنواع الأرضيات

تمت هندسة فوهة TriActive Multi LED مع إجراء ثلاثي لتنظيف ما يصل إلى 99،9% من الغبار والأوساخ بتمريرة واحدة (5). تلتقط الفوهة الغبار بشكل رائع على كل من الأرضيات الناعمة والصلبة وتكتشف أصغر جزيئات الغبار، ما يرشدك إلى الأمكنة التي يجب التركيز عليها أثناء التنظيف. بالإضافة إلى تنظيف أصغر جزيئات الغبار، تلتقط الفوهة أيضًا الغبار القاسي والشعر وتنظف ما يصل إلى 3 مم بالقرب من الحواف والزوايا.

تنظيف سهل بفضل 3 إعدادات وشاشة العرض والملحقات

تنظيف سهل بفضل 3 إعدادات وشاشة العرض والملحقات

تتمتع مكنسة Philips 5000 بشاشة سهلة الاستخدام لتوجيه جلسة التنظيف بلمح البصر من خلال عرض حالة البطارية ووضع الطاقة المحدد باستمرار. تجعل الملحقات المخصصة التنظيف أكثر سهولة بعد. وتساعدك أداة التشققات الطويلة في الوصول إلى المساحات الضيقة. علاوة على ذلك، تبدل أداة الجمع 2 في 1 بسهولة ما بين الفرشاة الناعمة لإزالة الغبار عن الأسطح الناعمة وأداة التشققات العريضة لتنظيف الزوايا الصعبة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. (1) إعداد موفّر الطاقة، محمول باليد فقط، على الأرضيات الصلبة

  2. (2) وضع موفّر الطاقة، محمول باليد فقط / وضع السرعة القصوى، محمول باليد فقط

  3. (3) وضع السرعة القصوى، محمول باليد فقط

  4. (4) وضع السرعة القصوى

  5. (5) على الأرضيات الصلبة في وضع السرعة القصوى، الحركة الواحدة للأمام والخلف تمثل تمريرة واحدة

  6. (6) على الأرضيات الصلبة مع فوهة جافة

  7. (7) 0,5 -5 ميكرون