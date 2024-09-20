ترشدك الفوهة TriActive multi LED بواسطة ضوء LED على كل أنواع الأرضيات

تمت هندسة فوهة TriActive Multi LED مع إجراء ثلاثي لتنظيف ما يصل إلى 99،9% من الغبار والأوساخ بتمريرة واحدة (5). تلتقط الفوهة الغبار بشكل رائع على كل من الأرضيات الناعمة والصلبة وتكتشف أصغر جزيئات الغبار، ما يرشدك إلى الأمكنة التي يجب التركيز عليها أثناء التنظيف. بالإضافة إلى تنظيف أصغر جزيئات الغبار، تلتقط الفوهة أيضًا الغبار القاسي والشعر وتنظف ما يصل إلى 3 مم بالقرب من الحواف والزوايا.