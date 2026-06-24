إذا أصدرت المكنسة الكهربائية من Philips صوتًا غير عادي، فاقرأ نصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه لحل هذه المشكلة.
يرجى التحقق من احتمال وجود غرض عالق في فوهة المكنسة الكهربائية من Philips أو أنبوبها أو خرطومها. يمكن لغرض عالق في أحد هذه الأجزاء أن يمنع تدفق الهواء في المكنسة الكهربائية جزئيًا. إذا كانت هذه هي الحالة، أخرج الغرض قبل متابعة التنظيف بالمكنسة الكهربائية.
عند استخدام ملحق مختلف عن الملحق العادي، قد تلاحظ أن المكنسة الكهربائية من Philips تصدر صوتًا مختلفًا. يرجى التحقق من أن صوت المكنسة الكهربائية عاديًا مرة أخرى عند التوقف عن استخدام الملحق الذي كنت تستخدمه. إذا كانت هذه هي الحال، فلا تقلق بشأن الصوت، لأنه أمر طبيعي.
إذا كان المفتاح المنزلق لقوة الشفط على خرطوم المكنسة الكهربائية من Philips مفتوحًا، فقد يصدر صوت غير عادي من الجهاز. في هذه الحالة، يمكنك إغلاق المفتاح المنزلق لقوة الشفط لمنع الصوت غير العادي.
إذا كان محرك المكنسة الكهربائية من Philips أو فلتر العادم فيها مسدودًا، فقد يصدر صوت غير عادي من الجهاز. لحل هذه المشكلة، نظّف فلاتر المكنسة الكهربائية. يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم للحصول على إرشادات محددة حول كيفية تنظيف الفلتر.
يُعدّ تركيب الفلاتر في غير مكانها الصحيح واحدًا من الأسباب الأخرى التي تجعل المكنسة الكهربائية تصدر صوتًا غير عادي. في هذه الحالة، ركّب الفلاتر في مكانها المعتاد في المكنسة الكهربائية.
إذا كانت حاوية الغبار الخاصة بالمكنسة الكهربائية من Philips ممتلئة، فقد يصدر صوت غير عادي من الجهاز. نظّف حاوية الغبار لحل هذه المشكلة. للحصول على إرشادات محددة حول كيفية تنظيف حاوية الغبار، يرجى مراجعة دليل المستخدم.
إذا لم تنطبق الحالات أعلاه على حالتك، فقد يكون محرك المكنسة الكهربائية من Philips تالفًا. في هذه الحالة، يرجى الاتصال بنا للمزيد من المساعدة.