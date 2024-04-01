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Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

10BDL3351T/00
  • تأثير كبير من أصغر لمسة تأثير كبير من أصغر لمسة تأثير كبير من أصغر لمسة
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    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    10BDL3351T/00

    تأثير كبير من أصغر لمسة

    بدءًا من حجز الغرف والاستدلال المكاني إلى إعلانات الرفوف، تُعد هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. ويمكّنك التزويد بالطاقة عبر إيثرنت من وضع الشاشة في أي مكان، فيما يوفّر معالج SoC المشغّل بواسطة Android حلولاً متعددة الاستخدامات.

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    تأثير كبير من أصغر لمسة

    بدءًا من حجز الغرف والاستدلال المكاني إلى إعلانات الرفوف، تُعد هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. ويمكّنك التزويد بالطاقة عبر إيثرنت من وضع الشاشة في أي مكان، فيما يوفّر معالج SoC المشغّل بواسطة Android حلولاً متعددة الاستخدامات.

    تأثير كبير من أصغر لمسة

    بدءًا من حجز الغرف والاستدلال المكاني إلى إعلانات الرفوف، تُعد هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. ويمكّنك التزويد بالطاقة عبر إيثرنت من وضع الشاشة في أي مكان، فيما يوفّر معالج SoC المشغّل بواسطة Android حلولاً متعددة الاستخدامات.

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    تأثير كبير من أصغر لمسة

    بدءًا من حجز الغرف والاستدلال المكاني إلى إعلانات الرفوف، تُعد هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. ويمكّنك التزويد بالطاقة عبر إيثرنت من وضع الشاشة في أي مكان، فيما يوفّر معالج SoC المشغّل بواسطة Android حلولاً متعددة الاستخدامات.

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      تأثير كبير من أصغر لمسة

      شاشة متعددة اللمس بقياس 10 بوصات

      • 10 بوصات
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • تعمل باللمس المتعدد

      تثبيت سهل بفضل تقنية PoE+‎

      يمكنك وضع شاشة Philips الاحترافية في أي مكان تقريباً. إذ تسمح تقنية PoE+‎ بتزويد الشاشة بالطاقة والبيانات عبر كبل إيثرنت واحد فقط. لن تحتاج إلى مأخذ طاقة، إلا أن الشاشة تأتي مع محوّل طاقة مرفق في حال أردت توصيلها بمصدر كهرباء.

      كاميرا ومكبرات صوت مضمّنة

      إن الكاميرا ومكبرات الصوت المضمّنة تجعل من شاشة اللمس الصغيرة هذه حلاً ذكيًا ومتعدد الاستخدامات. يمكنك استخدامها لقياس حجم جمهور البيع بالتجزئة وتحليل مدى الإقبال والمزيد غيرها. استفد من قوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في Android لعرض محتوى مستهدف، أو استخدم شاشتك بكل بساطة لإجراء مؤتمرات فيديو.

      الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

      يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

      ميزة التوصيل والتشغيل، شاشة متعددة اللمس في 10 نقاط

      تتميز شاشات Philips الاحترافية التي تعمل بنظام التشغيل Android بالمرونة والأمان، كما أنها مُحسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتتميز بسهولة تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة. يتم التحكم في كل ذلك عبر الاتصال بالإنترنت.

      PPDS Wave-ready للإدارة عن بُعد

      تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، مع التبديل بين عروض المحتوي من أي مكان كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.

      المواصفات التقنية

      • إمكانية الاتصال

        إخراج الصوت
        وصلة مقاس 3.5 ملم
        توصيلات أخرى
        • بطاقة SD صغيرة
        • USB 2.0 ‏(عدد 1)
        • USB 3.0 ‏(عدد 1)
        إخراج الفيديو
        HDMI

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        25.6  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        10.1''  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:10
        دقة اللوحة
        1280 x‏ 800
        الدقة المثلى
        1280 x‏ 800
        السطوع
        350  cd/m²
        ألوان الشاشة
        16,7 ملايين
        نسبة التباين (نموذجي)
        800:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        30  ملي ث
        زاوية العرض (أفقية)
        160  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        160  درجة
        نظام التشغيل
        Android 13

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)
        وظائف حفظ الشاشة
        سطوع منخفض
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        تسهيلات أخرى
        مستشعر G
        أداء الصورة
        تحكم متقدم في الألوان
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • WiFi
        • BT4.0 BLE
        • Ethernet
        • WLAN

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        12 فولت تيار مستمر +/- 5%، 2 أمبير، PoE‏=21.6 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        2A  واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        يحدد لاحقاً  ملليمترًا
        وزن المنتج
        يحدد لاحقاً  كلغ
        تعيين الارتفاع
        يحدد لاحقاً  ملليمترًا
        تعيين العمق
        يحدد لاحقاً  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        يحدد لاحقاً  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        TBD  بوصة
        تركيب على الجدار
        75 × 75 مم
        تعيين العمق (بوصة)
        يحدد لاحقاً  بوصة
        عرض الإطار الخارجي (يسار/يمين، أعلى/أسفل)
        يحدد لاحقاً
        وزن المنتج (لِبرة)
        يحدد لاحقاً  رطل

      • شروط التشغيل

        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        30000  ساعة (ساعات)
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -10 ~ 60  درجة مئوية
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        30 - 80% (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        10 - 85% (من دون تكثيف)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • 3GP
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • MP2
        • MP3
        • WMA

      • مشغّل داخلي

        CPU
        RK3568B2
        الذاكرة
        DDR4 سعة 2 جيجبايت
        حقيبة
        eMMC سعة 8 جيجابايت

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • محوّل طاقة التيار المتردد
        • دليل البدء السريع (x1)

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • البولندية
        • الأسبانية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • CE
        • RoHS
        • FCC، الفئة أ
        • ETL

      • التفاعل

        تقنية اللمس المتعدد
        التكاثفي المُسقط
        نقاط اللمس
        5 نقاط لمس متزامنة
        زجاج واقٍ
        زجاج مقوّى للسلامة بسماكة 0,7 مم

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