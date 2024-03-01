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Signage Solutions E-paper Signage

13BDL4150IW/00
  • شاشات موفّرة للطاقة بالألوان الكاملة 13 بوصة شاشات موفّرة للطاقة بالألوان الكاملة 13 بوصة شاشات موفّرة للطاقة بالألوان الكاملة 13 بوصة
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    Signage Solutions E-paper Signage

    13BDL4150IW/00

    شاشات موفّرة للطاقة بالألوان الكاملة 13 بوصة

    سواء أردت حجز الغرف أو إيجاد معلومات عن المنتج، وسّع نطاق رؤيتك لتشمل الملصقات ePaper الموفّرة للطاقة والورق. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية التي تعرض محتوى ثابتًا من خلال شاشات ePaper الفائقة الوضوح وقابلة للتحديث بسهولة.

    Signage Solutions E-paper Signage

    شاشات موفّرة للطاقة بالألوان الكاملة 13 بوصة

    سواء أردت حجز الغرف أو إيجاد معلومات عن المنتج، وسّع نطاق رؤيتك لتشمل الملصقات ePaper الموفّرة للطاقة والورق. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية التي تعرض محتوى ثابتًا من خلال شاشات ePaper الفائقة الوضوح وقابلة للتحديث بسهولة.

    شاشات موفّرة للطاقة بالألوان الكاملة 13 بوصة

    سواء أردت حجز الغرف أو إيجاد معلومات عن المنتج، وسّع نطاق رؤيتك لتشمل الملصقات ePaper الموفّرة للطاقة والورق. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية التي تعرض محتوى ثابتًا من خلال شاشات ePaper الفائقة الوضوح وقابلة للتحديث بسهولة.

    Signage Solutions E-paper Signage

    شاشات موفّرة للطاقة بالألوان الكاملة 13 بوصة

    سواء أردت حجز الغرف أو إيجاد معلومات عن المنتج، وسّع نطاق رؤيتك لتشمل الملصقات ePaper الموفّرة للطاقة والورق. حوّل الملصقات الورقية إلى رقمية أو بدّل النماذج الرقمية التي تعرض محتوى ثابتًا من خلال شاشات ePaper الفائقة الوضوح وقابلة للتحديث بسهولة.

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      شاشات موفّرة للطاقة بالألوان الكاملة 13 بوصة

      مركّزة بشكل مستدام

      • 25 بوصة
      • Android

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android

      تتميز شاشات Philips الاحترافية التي تعمل بنظام التشغيل Android بالمرونة والأمان، كما أنها مُحسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتتميز بسهولة تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة. يتم التحكم في كل ذلك عبر الاتصال بالإنترنت.

      شاشات ePaper بالألوان الكاملة

      عرض 60000 لون، بما في ذلك اللون الأزرق، للمراسلة بشكل واضح وواثق، ومع ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، دون الحاجة إلى مشغل وسائط خارجي. قم بتوصيلها بمصدر طاقة لتحميل محتوى ثابت جديد حتى تتمكن من تشغيله بشكل فوري، عبر الاتصال بـ USB أو LAN أو WiFi.

      PPDS Wave-ready للإدارة عن بُعد

      تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، مع التبديل بين عروض المحتوي من أي مكان كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.

      قابلة للقراءة في ضوء النهار

      مثالية للبيئات البعيدة عن مصدر طاقة. يمكن تثبيت لوحات Tableaux من Philips وإزالتها، وعرض محتوى ثابت بالألوان بنفس طريقة الملصقات الورقية، وهي تتطلب قدرًا قليلاً جدًا من الطاقة فقط عند تحميل محتوى جديد.

      تكنولوجيا من أجل المستقبل

      تطوير تكنولوجيا لمستقبل مستدام، استبدال الملصقات الورقية بميزة موفرة للطاقة ومن دون نفايات.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        13.3  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        1600 × 1200
        ألوان الشاشة
        60k
        نظام التشغيل
        Android 11

      • الاتصال

        Ethernet
        10M/100M
        Wi-Fi/ WLAN
        2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 Module

      • إمكانية الاتصال

        إخراج الصوت
        الصوت من الجهة اليسرى/اليمنى (مقبس 3,5 مم)
        إدخال الفيديو
        USB
        توصيلات أخرى
        جهاز USB صغيرة

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        LAN ‏(RJ45)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        محوّل 20 فولت/2,25 أمبير

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        306,4  ملليمترًا
        وزن المنتج
        1.3  كلغ
        تعيين الارتفاع
        238,8  ملليمترًا
        تعيين العمق
        31,66  ملليمترًا
        تركيب على الجدار
        دعامة التثبيت VESA ‏100×100 مم
        عرض الإطار الخارجي
        18,5 مم

      • شروط التشغيل

        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        15 ~ 35  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20% ~ 80  %
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية

      • مشغّل داخلي

        CPU
        Rockchip PX30S
        الذاكرة
        DDR4 سعة 2 جيجبايت
        حقيبة
        EMMC سعة 16 جيجابايت

      • الملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • محوّل طاقة التيار المتردد
        • دليل البدء السريع (x1)

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الصينية المبسطة
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • CB
        • UL
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية

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