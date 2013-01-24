أزرار كبيرة الحجم ومرمّزة بالألوان تضيء في الظلام

يزيل التصميم البسيط الذي يتميّز به جهاز التحكّم عن بُعد كل الأزرار والوظائف باستثناء تلك الأساسية. إن أزرار مستوى الصوت والقنوات الكبيرة الحجم هي أزرار مرمّزة بالألوان وتضيء في الظلام، لسهولة التشغيل في أي ظروف إضاءة.