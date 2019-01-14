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تلفزيون احترافي

22AV9574A/12
  • جهاز تحكم عن بعد للإعداد الاحترافي جهاز تحكم عن بعد للإعداد الاحترافي جهاز تحكم عن بعد للإعداد الاحترافي
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    تلفزيون احترافي

    22AV9574A/12

    جهاز تحكم عن بعد للإعداد الاحترافي

    قم بتثبيت أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips وتكوينها بسهولة. يمكن التعرف بسهولة على جهاز التحكم عن بعد للإعداد الاحترافي هذا بفضل لونه الأخضر الفريد. لن تحمل جهاز التحكم عن بعد غير الصحيح مرة أخرى أبدًا.

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكم عن بعد للإعداد الاحترافي

    قم بتثبيت أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips وتكوينها بسهولة. يمكن التعرف بسهولة على جهاز التحكم عن بعد للإعداد الاحترافي هذا بفضل لونه الأخضر الفريد. لن تحمل جهاز التحكم عن بعد غير الصحيح مرة أخرى أبدًا.

    جهاز تحكم عن بعد للإعداد الاحترافي

    قم بتثبيت أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips وتكوينها بسهولة. يمكن التعرف بسهولة على جهاز التحكم عن بعد للإعداد الاحترافي هذا بفضل لونه الأخضر الفريد. لن تحمل جهاز التحكم عن بعد غير الصحيح مرة أخرى أبدًا.

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكم عن بعد للإعداد الاحترافي

    قم بتثبيت أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips وتكوينها بسهولة. يمكن التعرف بسهولة على جهاز التحكم عن بعد للإعداد الاحترافي هذا بفضل لونه الأخضر الفريد. لن تحمل جهاز التحكم عن بعد غير الصحيح مرة أخرى أبدًا.

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      تصميم مميز بسهولة بفضل اللون الأخضر

      يتميز جهاز التحكم عن بعد في الإعداد الاحترافي هذا من Philips بتصميم باللون الأخضر جذاب، بحيث يمكن تمييزه بسرعة عن أجهزة التحكم عن بعد القياسية.

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      المواصفات التقنية

      • البطارية

        نوع
        بطاريتان من نوع AAA (غير مضمّنتَين)

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        205×53×20 مم

      • بيانات العلبة

        الكمية
        1

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