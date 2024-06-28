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  • شاشة تفاعلية للتعليم شاشة تفاعلية للتعليم شاشة تفاعلية للتعليم
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    Signage Solutions شاشة Collaboration

    65BDL3152E/00

    شاشة تفاعلية للتعليم

    تمكّن من تعزيز التفاعل إلى أقصى حد وشجّع على التعاون بفضل هذه الشاشة التفاعلية مع ما يصل إلى 40 نقطة لمس. يتم تشغيل الشاشة بنظام التشغيل Android 13 وتتميّز بزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج ومقاوم للانعكاس، وهي مصممة لتحمّل الاستخدام اليومي المكثّف في البيئات الكثيفة العمل.

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    Signage Solutions شاشة Collaboration

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    مع تقنية اللمس المتعدد

    • 65 بوصة
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • تعمل باللمس المتعدد

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    Android SoC لتكامل البرامج والتطبيقات بسلاسة

    تم تطوير نظام التشغيل Android 13 المتكامل الخاص بنا تحديدًا لتقديم نظام احترافي آمن من المستوى التالي على الشريحة. احفظ تطبيقاتك وبرامجك المفضلة مباشرة على الشاشة، أو اختر من المكتبة الكبيرة لتطبيقات Android.

    زجاج مقوّى مقاوم للتوهج

    مقاوم للتوهج، مضاد للانعكاس، قوة 7 MoH.

    PPDS Wave-ready لإدارة العرض والتحكم فيه عن بعد

    تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، أينما كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة احتياجات المحتوى المركزي، وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.

    مستشعر الإضاءة المحيطة المضمن

    تساهم مستشعرات الإضاءة المحيطة المضمنة في توفير الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.

    رفض كف اليد

    رفض كف اليد لدقة معززة.

    تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 40 نقطة لمس

    أنشئ تجربة تفاعلية لا تُنسى مع ما يصل إلى 40 نقطة اتصال في نفس الوقت لدروس أو جلسات عصف ذهني سريعة وسلسة. تُعدّ هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والإبداعية، وهي جمهورك بأي محتوى. بالإضافة إلى ذلك، توفر سهولة استخدام محسنة مع وظيفة الممحاة ورفض كف اليد والتعرف على حجم طرف الإصبع.

    عروض تقديمية لاسلكية

    تسهل ميزة ScreenShare من Philips على المعلمين والطلاب أو الموظفين مشاركة شاشاتهم لاسلكيًا من أجهزتهم الخاصة، أيًا كان نظام التشغيل، عبر المتصفح أو تطبيقاتهم المفضلة، على شاشة Collaboration من Philips.

    تطبيق السبورة

    يتيح تطبيق السبورة المدمجة التعاون السلس وتبادل الأفكار مباشرة على الشاشة.

    شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء

    شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء من دون فراغات مع إطارات خارجية أصغر وأقل عمقًا

    العرض المباشر من أي جهاز

    يستطيع المعلمون أو الطلاب أو الموظفون بدء العرض مباشرةً من أجهزتهم باستخدام AirPlay وGoogle Cast وMiracast.

    المواصفات التقنية

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      • مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      • SPDIF
      إدخال الفيديو
      • VGA ‏(D-Sub تناظري) (عدد 1)
      • USB-C (لغاية 65 واط)
      • HDMI 2.0 (عدد 3)
      • USB 2.0 ‏(عدد 1)
      • USB 3.0 (عدد 4)
      إدخال الصوت
      مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      توصيلات أخرى
      • OPS
      • بطاقة SD صغيرة
      • USB-B ‏(عدد 2)
      تحكم خارجي
      • RS232C (إدخال) D-Sub9
      • RJ45 x2
      Bluetooth
      BT5.2

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      163.9  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      65  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,372 (أفقي) × 0,372 (عمودي) [مم]
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز
      السطوع
      400  cd/m²
      ألوان الشاشة
      ‎1,07 B
      نسبة التباين (نموذجي)
      5000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      6.5  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تحسين الصورة
      • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
      • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
      • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
      • مسح تدريجي
      • إلغاء التشابك بين 3D MA
      • تحسين التباين الديناميكي
      تقنية اللوحة
      VA
      نظام التشغيل
      Android 13
      دقة واجهة مستخدم نظام التشغيل
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز

    • الملاءمة

      الوضعية
      أفقي (16/7)
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      تسهيلات أخرى
      مقابض الحمل
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      16 واط (عدد 2)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      140  واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الفيديو
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 2160 بكسل،‏ 30، 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1488,4  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      896,6  ملليمترًا
      الوزن
      35.45  كلغ
      تعيين العمق
      86,2  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      58,60  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      35.28  بوصة
      تركيب على الجدار
      600 x‏ 400 مم، M8
      تعيين العمق (بوصة)
      3.40  بوصة
      عرض الإطار الخارجي (يسار/يمين، أعلى/أسفل)
      16,6 مم(يمين/أمام/يسار) /‏ 45,0 مم (B)

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      47  كلغ
      المنتج مع الغلاف (بالرطل)
      103,62  رطل
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      35,45  كلغ
      المنتج بدون حامل (بالرطل)
      78,15  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 5000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20~60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      10 ~ 90% (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      10 ~ 90% (من دون تكثيف)

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • مشغّل داخلي

      CPU
      رباعي النواة Cortex ‏A55
      GPU
      Mali-G52 متعدد الألوان
      الذاكرة
      ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت
      التخزين
      eMMc سعة 32 جيجابايت
      Wifi
      2.4‏/5 جيجاهرتز

    • الملحقات

      الملحقات
      • رمز الطاقة (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي)
      • سلك HDMI
      • USB ‏A إلى B
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
      • قلم عدد 2
      • دليل البدء السريع
      • تركيب على الجدار

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الهولندية
      • الدانماركية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الفنلندية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • النرويجية
      • التلميع
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية المبسطة
      • التركية
      • الصينية التقليدية
      الضمان
      ضمان لمدة 5 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • FCC، الفئة أ
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • EMF
      • ETL
      • EnergyStar 8.0

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      لمس الأشعة تحت الحمراء من دون فراغات
      نقاط اللمس
      50 نقطة لمس متزامنة (استنادًا إلى التطبيق)
      توصيل وتشغيل
      متوافقة مع HID
      زجاج واقٍ
      • مانع للتوهج
      • زجاج مقوّى للسلامة 7MOHS

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • الملحقات الاختيارية: الدونجل التفاعلي

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