رؤية زاهية في كل حالة إضاءة

اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع شاشة H-Line من Philips ذات مستوى سطوع مرتفع. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي لعرض المحتوى الملفت للنظر في واجهات المتاجر والأماكن الأخرى التي تكون فيها الإضاءة أقوى؛ بدءًا من المطارات ووصولاً إلى مراكز التسوّق، وغير ذلك الكثير.