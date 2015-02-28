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    Signage Solutions شاشة Q-Line

    BDL4330QL/00

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Full HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

    Signage Solutions شاشة Q-Line

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    مراجعة كل السلسلة Q-Line

    تميّز

    شاشة 16/7 سهلة الإعداد

    • 43 بوصة
    • إضاءة LED الخلفية المباشرة
    • تقنية Full HD
    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

    تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

    إدارة النظام عن بُعد من خلال CMND

    تحكّم بشبكة شاشات Philips الاحترافية. تسمح لك ميزة CMND بالتحكم والتحديث والصيانة واللعب عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. استمتع بتحكّم شامل، بدءًا من التثبيت ووصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية.

    مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB

    يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

    الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

    يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      108  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      42.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      دقة البكسل
      0.49 x‏ 0.49 ملم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      350  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 ملايين
      نسبة التباين (نموذجي)
      3000:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      6.5  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      DICOM
      D-image للاستخدام السريري

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      • وصلة مقاس 3.5 ملم
      إدخال الفيديو
      • DVI-D
      • HDMI
      • مكوّن (RCA)
      • مركّب (RCA)
      • VGA ‏(D-Sub تناظري)
      إدخال الصوت
      • مقبس مقاس 3,5 مم
      • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
      توصيلات أخرى
      USB
      تحكم خارجي
      • RJ45
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

    • الملاءمة

      مصفوفة متجانبة
      لغاية 15‏ × 15
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • قابلة للإقفال
      • مخفية
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45
      • سلك واحد (HDMI-CEC)
      الذاكرة
      • الوصول إلى الذاكرة الداخلية
      • eMMC سعة 8 جيجابايت
      بدء التشغيل
      • تأخير التشغيل
      • حالة التشغيل
      • التنشيط عبر شبكة الاتصال المحلية
      نافذة بدء التشغيل
      تمكين / تعطيل شعار Philips

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 ~ 240 فولت للتيار المتردد
      الاستهلاك (وضع التشغيل)
      87 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 6.0)
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 1024‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1366‏ × 768، 60 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      968,2  ملليمترًا
      وزن المنتج
      8,70  كلغ
      تعيين الارتفاع
      559,4  ملليمترًا
      تعيين العمق
      59.9  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      38,12  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      22.02  بوصة
      التثبيت على الحائط
      400 x ‏400 مم، 200×200 مم، M6
      تعيين العمق (بوصة)
      2,36  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      11,9 (TLR) / ‏14,9 (B) مم
      وزن المنتج (لِبرة)
      19,18  رطل

    • شروط التشغيل

      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      5 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20 ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • كبل VGA
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل المستخدم على قرص مضغوط
      • دليل البدء السريع

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • البولندية
      • الروسية
      • الأسبانية
      • التركية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • سلك طاقة التيار المتناوب
    • كبل RS232
    • كبل VGA
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
    • دليل المستخدم على قرص مضغوط
    • دليل البدء السريع
    Badge-D2C

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