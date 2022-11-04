تثبيت وإعداد مبسطَين، مع مراقبة وتحكم.

تمنحك Philips Wave، وهي المنصة المتطورة لإدارة الأجهزة عن بُعد، تحكمًا كاملاً. وتوفر تثبيتًا وإعدادًا مبسطَين، ومراقبة وتحكمًا، وترقيات للبرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. ما يوفر الوقت والطاقة ويُقلل من التأثير البيئي.