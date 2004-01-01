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شاشة LCD مع قاعدة إرساء USB-C

258B6QUEB/56
  • توصيلات سهلة توصيلات سهلة توصيلات سهلة
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    شاشة LCD مع قاعدة إرساء USB-C

    258B6QUEB/56

    توصيلات سهلة

    توصيل USB-C سهل وصور واضحة جدًا بفضل تقنية IPS. تسمح لك شاشة B line من Philips المزوّدة بموصل USB-C بإرساء الكمبيوتر الدفتري بطريقة بسيطة باستخدام كبل واحد، وذلك لعرض البيانات ومقاطع الفيديو بسرعة على شاشة IPS واضحة جدًا بدقة QHD، كما تمكّنك من شحن الكمبيوتر الدفتري. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع قاعدة إرساء USB-C

    توصيلات سهلة

    توصيل USB-C سهل وصور واضحة جدًا بفضل تقنية IPS. تسمح لك شاشة B line من Philips المزوّدة بموصل USB-C بإرساء الكمبيوتر الدفتري بطريقة بسيطة باستخدام كبل واحد، وذلك لعرض البيانات ومقاطع الفيديو بسرعة على شاشة IPS واضحة جدًا بدقة QHD، كما تمكّنك من شحن الكمبيوتر الدفتري. إكتشف كلّ المميزات

    توصيلات سهلة

    توصيل USB-C سهل وصور واضحة جدًا بفضل تقنية IPS. تسمح لك شاشة B line من Philips المزوّدة بموصل USB-C بإرساء الكمبيوتر الدفتري بطريقة بسيطة باستخدام كبل واحد، وذلك لعرض البيانات ومقاطع الفيديو بسرعة على شاشة IPS واضحة جدًا بدقة QHD، كما تمكّنك من شحن الكمبيوتر الدفتري. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع قاعدة إرساء USB-C

    توصيلات سهلة

    توصيل USB-C سهل وصور واضحة جدًا بفضل تقنية IPS. تسمح لك شاشة B line من Philips المزوّدة بموصل USB-C بإرساء الكمبيوتر الدفتري بطريقة بسيطة باستخدام كبل واحد، وذلك لعرض البيانات ومقاطع الفيديو بسرعة على شاشة IPS واضحة جدًا بدقة QHD، كما تمكّنك من شحن الكمبيوتر الدفتري. إكتشف كلّ المميزات

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      توصيلات سهلة

      بفضل USB-C الثوري

      • B Line
      • 25 بوصة (63,4 سم)
      • 2560‏ × 1440 (QHD)
      كل توصيلاتك عبر كبل USB-C واحد

      كل توصيلاتك عبر كبل USB-C واحد

      يأتي كبل USB 3.1 من نوع C الجديد مزوّدًا موصل رفيع وذي وجهَين، وهو يوفر عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يقدم لك كبل USB 3.1 أعلى مستويات السرعة، 20 مرة أسرع من USB 2.0، مما يسمح لك بإرسال فيلم بدقة 4K بأقل من 60 ثانية. يمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية بشاشتك كقاعدة إرساء عبر كبل واحد إلى الكمبيوتر الدفتري، بما في ذلك إخراج الفيديو العالي الدقة من الكمبيوتر الشخصي إلى الشاشة. فضلاً عن ذلك، يسمح لك USB-C حتى بتشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه من الشاشة، فلا حاجة إلى كبلات إضافية. كل توصيلاتك عبر كبل واحد.

      شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

      شاشة بحافة رفيعة لمظهر سلس

      تتميّز شاشات Philips الجديدة بحواف رفيعة جدًا، مما يخفف تشتيت الانتباه إلى أدنى حدّ ويزوّدك بأكبر حجم للمشاهدة. تم تصميم الشاشة الرفيعة الحواف بشكل خاص للعرض المتعدد أو لإعداد عرض متعدد الشاشات مثل الألعاب وتصميم الجرافيك والتطبيقات المحترفة، لتشعر بأنك تستخدم شاشة عريضة واحدة.

      تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

      تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

      إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانيات ضبط الارتفاع والدوران والإمالة وزاوية التدوير مما يمنح الشاشة طابعًا مريحًا يغنيك عن تشنجات يوم عمل طويل؛ وتساعد إمكانية إدارة الكبلات في تنظيم الكبلات لتبقى مساحة العمل مرتبة وبطابع مهني.

      تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

      تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

      تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

      إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

      SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

      صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

      تقدّم شاشات Philips هذه صورًا واضحة جدًا بدقة Quad HD، تبلغ ‏2560‏x‏1440 بكسل أو 2560‏x‏1080 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف، وممكّنة بواسطة مصادر النطاق الترددي العالي مثل Displayport‏، وHDMI‏، وDual link DVI، لتزويدك بصور ورسوميات تنبض بالحياة. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        تقنية IPS
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        25 بوصة / 63,4 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        552,96 (أفقي) x‏ 311,04 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        2560‏ × 1440 @ 60 هرتز
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        5 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        SmartContrast
        20000000:1
        دقة البكسل
        0,216 x‏ 0,216 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        تحسين الصورة
        SmartImage
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏90‏%*، sRGB ‏ 109‏%*
        ألوان الشاشة
        ‏16.7‎ M‏ (8 بت فعلي)
        تردد المسح
        30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 76 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        VGA (تناظري)، DVI-Dual Link (رقمي، HDCP‏) DisplayPort 1.2 (عدد واحد)،‏ HDMI 1.4 (عدد واحد)، ‏USB-C 3.1 Gen 1 (عدد واحد) ‏(للتوصيل بالكمبيوتر، تسليم الطاقة لغاية 60 واط)، USB 3.1 (عدد 3) (للتوصيل بالأجهزة، منفذ واحد مع ميزة الشحن السريع)
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
        • خرج سماعة الرأس
        RJ45
        Ethernet LAN لغاية 1 غيغابت*

      • USB

        USB-C
        قابس توصيل ذو وجهَين
        سرعة قصوى
        نقل البيانات ومقاطع الفيديو
        DP
        وضع Display Port Alt مضمّن
        تسليم الطاقة
        USB PD الإصدار 1.0
        توفير الطاقة الأقصى عبر USB-C
        لغاية 60 واط (5 فولت/3 أمبير؛ 8 فولت/3 أمبير؛ 12 فولت/3 أمبير؛ 20 فولت/3 أمبير)

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        2 واط (عدد 2)
        راحة المستخدم
        • SmartImage
        • مستوى الصوت
        • الإدخال
        • القائمة
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        130  ملليمترًا
        محوري
        90 درجة
        دوّار
        -65‏/65  درجة
        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع ECO
        < 18,9 واط (نموذجي)
        وضع التشغيل
        < 23 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar 7.0)
        وضع الاستعداد
        < 0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        < 0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • خارجي
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        571 x‏ 511‏ x‏ 244  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        571 x‏ 344‏ x‏ 55  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        625 x‏ 421‏ x‏ 290  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        7,00  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        4,66  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        10,20  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (مثبت)
        70000 (بدون الإضاءة الخلفية)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 7.0
        • EPEAT*
        • حافة حائزة شهادة TCO
        • RoHS
        • WEEE
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استهلاكها
        65%
        مواد محددة
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • خالية من الرصاص

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • VCCI
        • SEMKO
        • cETLus
        • CU-EAC
        • CECP
        • TUV Ergo
        • TUV/GS

      • الحاوية

        الحافة الأمامية
        أسود
        الغطاء الخلفي
        أسود
        القائمة
        أسود
        التشطيب
        الملمس

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          • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى مساحة الألوان CIE 1931
          • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
          • قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.
          • في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
          • إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.
          • يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
          • إن الكمبيوتر الدفتري ولوحة المفاتيح والماوس المصوّرة هي لغرض التوضيح فقط، وهي غير مضمّنة مع المنتج.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.