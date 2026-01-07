مصطلحات البحث

    السلسلة 600 جهاز تنقية الهواء

    AC0651/10

    جهاز تنقية هواء موفر للطاقة مع مستشعر ذكي

    جهاز تنقية الهواء الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مع تعليقات فورية عن جودة الهواء. يزيل مسببات الحـساسية والملوثات مع استهلاك الحد الأدنى من الطاقة. تصميمه الأنيق المدمج يناسب منزلك بسلاسة. يمكنك التحكم فيه عن بُعد باستخدام تطبيق Philips Air+

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 600 جهاز تنقية الهواء

    جهاز تنقية هواء موفر للطاقة مع مستشعر ذكي

    • ينقي الغرف حتى مساحة 44 م²
    • يعمل بقدرة قصوى 12 واط
    • معدل الهواء النظيف 170 م³/ساعة
    • الاتصال بتطبيق Air+‎
    يزيل الملوثات في أقل من 17 دقيقة (3)

    يزيل الملوثات في أقل من 17 دقيقة (3)

    يوفر جهاز تنقية الهواء لدينا هواءً نظيفًا في كل ركن من أركان الغرفة بمعدل توزيع هواء نظيف يبلغ 170 م³/ساعة، مع تنقية شاملة للغرف حتى مساحة 44 م². ودّع الملوثات مثل PM2.5 والبكتيريا وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والمزيد في أقل من 17 دقيقة (3)

    يلتقط 99.97% من الجسيمات بحجم يصل إلى 0.003 ميكرون (1)

    يلتقط 99.97% من الجسيمات بحجم يصل إلى 0.003 ميكرون (1)

    يلتقط نظام التنقية ثنائي الطبقات المزود بتقنية NanoProtect HEPA نسبة مذهلة تبلغ 99.97% من الجسيمات الدقيقة للغاية بحجم يصل إلى 0.003 ميكرون (1). لا تقوم تقنية NanoProtect HEPA بالتقاط الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة كهروستاتيكية لجذبها، مما ينظف الهواء بمعدل يصل إلى ضعفي كفاءة فلتر HEPA H13 التقليدي، مع كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة (2).

    مستشعرات AeraSense لاكتشاف الملوثات الداخلية

    مستشعرات AeraSense لاكتشاف الملوثات الداخلية

    باستخدام مستشعرات AeraSense، يقوم جهاز التنقية بفحص الهواء 1000 مرة في الثانية ويقدم تقريرًا عن جودة الهواء في الوقت الآني. تحقق من شاشة الجهاز الرقمية أو تطبيق +Air لفهم مستويات تلوث الهواء في منزلك بسرعة.

    يزيل الفيروسات والهباء الجوي من الهواء (4)

    يزيل الفيروسات والهباء الجوي من الهواء (4)

    لا شيء تقريبًا يفلت من VitaShield سوى هواء أنقى وأنظف. تلتقط تقنية VitaShield الهباء الجوي والجراثيم والجسيمات بحجم يصل إلى 0.003 ميكرون، أصغر من أصغر فيروس معروف. تم اختباره بشكل مستقل من قبل مختبر خارجي لإزالة فيروس H1N1 من الهواء. كما تم اختباره لإزالة 99.99% من فيروس HCov-E229 (5).

    تم اختباره بدقة للتأكد من المتانة والجودة التي يمكنك الوثوق بها

    تم اختباره بدقة للتأكد من المتانة والجودة التي يمكنك الوثوق بها

    عند اختيار Philips، فأنت تختار علامة تجارية موثوقة تتمتع بخبرة تزيد عن 80 عامًا في مجال العناية بالهواء وتكنولوجيا الصحة. تخضع أجهزة تنقية الهواء لدينا لـ 170 اختبار فحص صارم قبل إطلاقها وهي معتمدة من المركز الأوروبي لمؤسسة أبحاث الحـساسية.

    تصميم موفر للطاقة

    تصميم موفر للطاقة

    احصل على هواء أنقى مع استهلاك طاقة أقل ووفر المال في فاتورة الطاقة. يعمل جهاز تنقية الهواء لدينا بقدرة قصوى تبلغ 12 واط، وهو أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بمرتين من أجهزة تنقية الهواء الرائدة الأخرى (7). وفي وضع السكون، يستهلك 2 واط فقط، أي أقل بـ 30 مرة من المصباح التقليدي.

    هدوء تام وبدون إزعاج بسبب الضوء

    هدوء تام وبدون إزعاج بسبب الضوء

    استمتع بنوم هادئ مع جهاز تنقية الهواء المبتكر لدينا. في وضع السكون، يعمل بمستوى صوت 19 ديسيبل فقط (6)، أي أهدأ من الهمس. كما يتم تخفيت ضوء الشاشة الرقمية، مما يقلل من أي إزعاج ضوئي. مع هذا الإعداد، سيكون الهواء في منزلك نظيفًا دائمًا، حتى في الليل.

    تحكم في جهاز تنقية الهواء باستخدام تطبيق Philips Air+

    تحكم في جهاز تنقية الهواء باستخدام تطبيق Philips Air+

    استخدم تطبيقنا للحصول على راحة وتحكم إضافيين. يمكنك من خلال التطبيق تشغيل جهاز تنقية الهواء وإيقافه، وضبط إعدادات السرعة، والتحقق من جودة الهواء في منزلك ومراقبة حالة الفلتر. بالإضافة إلى ذلك، تعرف على المزيد حول تنقية الهواء من خلال مجموعة المقالات المتوفرة في التطبيق واطلع على بيانات جودة الهواء الخارجي المتاحة لك في أي وقت وأي مكان.

    شاشة عرض بحلقة ملونة بديهية

    شاشة عرض بحلقة ملونة بديهية

    احصل على تعليقات فورية عن جودة الهواء من خلال الحلقة الملونة في واجهة أجهزة تنقية الهواء. عندما ينظف جهازك الهواء، ستتغير الحلقة الملونة من اللون الأحمر إلى الأزرق.

    الوضع التلقائي و3 سرعات يدوية: متوسطة، تيربو، وضع السكون

    الوضع التلقائي و3 سرعات يدوية: متوسطة، تيربو، وضع السكون

    خصص تجربة تنقية الهواء مع 3 إعدادات مختلفة للسرعة في جهاز تنقية الهواء لدينا: وضع السكون، متوسط، وتيربو. في الوضع التلقائي، سيختار الجهاز أفضل سرعة لتنظيف الهواء في المنزل بناءً على تعليقات جودة الهواء في الوقت الآني.

    مؤشر عمر الفلتر

    مؤشر عمر الفلتر

    ينبهك جهاز تنقية الهواء لدينا عندما يحين وقت استبدال الفلتر. كما يمكنك مراقبة حالة الفلتر باستخدام تطبيق Air+. تضمن فلاتر Philips الأصلية الأداء الأمثل لمدة تصل إلى 12 شهرًا، مما يضمن نظافة الهواء طوال العام.

    حجم مدمج وتصميم أنيق

    حجم مدمج وتصميم أنيق

    يتميّز جهاز تنقية الهواء لدينا بحجمه المدمج وتصميمه الأنيق، مما يجعله الإضافة المثالية لأي مساحة، حيث يعزّز راحة الهواء وجمال منزلك بكل سلاسة. وبارتفاع يبلغ 34 سم فقط، فهو مثالي لوضعه على المكتب أو الرف. استمتع بهواء نقي ومنعش مع لمسة من الأناقة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      جهاز تنقية الهواء
      التقنية
      HEPA NanoProtect
      اللون
      أبيض، رمادي فاتح
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      الاتصال بالإنترنت
      نعم
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز
      التحكّم الصوتي
      لا

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      12 واط
      مستشعرات جودة الهواء
      PM2.5
      مستوى الصوت الأدنى
      19 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      49 ديسيبل (A)

    • الأداء

      معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) (الجسيمات، GB/T)
      170 م³/ساعة
      مراحل الفلتر
      فلتر HEPA، فلتر أولي
      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
      الحجم الأقصى للغرفة
      44 م²

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1.6 م
      أداة الجدولة
      نعم (في التطبيق)
      الوضع التلقائي
      نعم
      وضع السكون
      نعم
      إعدادات السرعة
      نعم (سكون، متوسط، السرعة القصوى)
      ضوء ليلي محيط
      لا
      معلومات حول جودة الهواء
      حلقة باردة
      واجهة
      رقمي (لمس)
      تغيير الفلتر الموصى به
      السنة الأولى

    • ميزة السلامة

      قفل الأطفال
      لا

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      34,1 سم
      وزن المنتج
      2.2 كجم
      عرض المنتج
      23.7 سم
      طول المنتج
      24.3 سم
      طول الحزمة
      26,3 سم
      عرض الحزمة
      26,3 سم
      ارتفاع الحزمة
      37,5 سم
      وزن الحزمة
      3.2 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      < 1 واط
      الفولتية
      100-240 فولت
      التردد
      50/60 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2 عاماً

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      2 في 1 فلتر HEPA
      الملحقات المتعلقة 1
      FY0611

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    الجوائز

    • (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم اختباره باستخدام هباء NaCl بواسطة iUTA وفقًا لمعيار DIN71460-1.
    • (2) تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بمعدل توصيل هواء نظيف أعلى وكفاءة طاقة أفضل مع فلتر NanoProtect HEPA مقارنة بفلتر HEPA H13، وفقًا لاختبارات GB/T 18801.
    • (3) من الهواء الذي مر عبر الفلتر، هذا وقت نظري لتنظيف مرة واحدة محسوب بقسمة حجم الغرفة البالغ 48 م³ على معدل توصيل الهواء النظيف 170 م³/ساعة (بافتراض أن مساحة الغرفة 20 م² وارتفاعها 2.4 م).
    • (4) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر.
    • (5) اختبار معدل الحد من الميكروبات في مختبر خارجي، مع تشغيل الجهاز في الوضع التوربيني لمدة 1.5 ساعة في غرفة اختبار ملوثة بهباء فيروس HCOV-229E. رغم صلته به، إلا أن HCOV-229E ليس SARS-CoV-2 المسبب لكوفيد-19.
    • (6) متوسط ضغط الصوت المحسوب على بعد 1.5 متر من الجهاز، استنادًا إلى قياسات وفقًا لمعيار IEC 60704. يعتمد مستوى ضغط الصوت على بناء الغرفة وديكورها وموضع الجهاز والمستمع.
    • (7) معدل توصيل الهواء النظيف المعلن لكل واط، عند أقصى طاقة، مقارنة بأفضل 20 جهاز تنقية هواء مبيعًا على Amazon ألمانيا، مارس 2023
    • (8) يتم حساب العمر الافتراضي الموصى به بناءً على متوسط وقت استخدام مستخدمي Philips وبيانات منظمة الصحة العالمية لمستوى تلوث الهواء الخارجي في المناطق الحضرية. يتأثر العمر الفعلي ببيئات الاستخدام وتكراره.
