BG5480/15
لطيف على البشرة، للعناية بالجسم بالكامل
للاستمتاع بحلاقة دقيقة وناعمة في كل أنحاء الجسم، بما في ذلك المناطق الحساسة، من دون المساس براحة البشرة. تتوفر ثلاثة إعدادات طول لتشذيب متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى ملحق خلفي قابل للطي يُسهّل الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميز نظام الحلاقة بحماية ثلاثية برؤوس لؤلؤية لراحة فائقة للبشرة، وفتحات ماسية الشكل لتقشير البشرة بسهولة، فيما يقلل الواقي من تهيج الجلد بشكل ملحوظ.
مع حلاقة حتى 0,2 مم، تمنحك تقنية القص الخاصة بنا تجربة حلاقة دقيقة تحتاجها. تتميز برقاقة حلاقة ماسية الشكل تعمل بسلاسة لضمان لمسة نهائية ناعمة ومتساوية، ما يمنح بشرتك شعورًا بالنعومة والانتعاش.
يوفر ملحق الظهر القابل للطي بتصميمه الجديد تجربة مريحة ومُحسّنة، ويعزز كذلك بشكل ملحوظ إمكانية الوصول إلى كل أنحاء الجسم. يأتي المقبض بإعدادات مُتنوعة لتوفير حلاقة مريحة من كل الجوانب.
توفر أمشاط ثنائية الاتجاه أطوال قابلة للتخصيص من 2 أو 3 أو 5 مم لتناسب ذوقك، وتشذب في أي اتجاه لضمان حلاقة سلسة وفعالة في كل أنحاء الجسم، حتى في المناطق الحساسة.
بفضل إمكانية استخدامها أثناء الاستحمام 100%، يمكنك استخدام أداة تشذيب الجسم سواء أكانت رطبة أو جافة لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. كما أنها سهلة التنظيف.
توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 100 دقيقة من التشغيل مع خيار الشحن السريع في غضون 5 دقائق*، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.
يُبقيك مؤشر مستوى البطارية على اطلاع دائم بحالة بطاريتك، سواء أكانت منخفضة أم فارغة أم مشحونة بالكامل أم لا تزال قيد الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة التشذيب التالية.
يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.
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سهولة الاستخدام
الملخّص
أدوات التصفيف
الأمشاط
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