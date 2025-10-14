DST2030/90
أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي
تمتع بكي الملابس من دون جهد مع أداة الكي خفيفة الوزن من السلسلة DST2000 التي تُنتج بخارًا قويًا بتدفق يعادل 25 جم/ دقيقة وتتميز بتعزيز البخار الذي يعمل على فرد التجاعيد الصعبة بفاعلية، بينما تضمن قاعدة أداة الكي المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا على كل الأقمشة القابلة للكي.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يُسهل البخار القوي الذي يصل تدفقه إلى 25 جم/ دقيقة عملية الكي، حيث يضمن إزالة التجاعيد بفاعلية. إضافة إلى تعزيز البخار القوي لإزالة أصعب التجاعيد.
تتيح لك إعدادات البخار المتعددة في أداة الكي فرد التجاعيد بسهولة في مختلف الأقمشة: اضبط الإعداد على بخار منخفض للأقمشة الرقيقة كالحرير، والبخار الأقوى للأقمشة الأكثر سُمكًا.
تمتع بالتجربة السلسة على جميع الملابس القابلة للكي بفضل لوح السيراميك المتين والمقاوم للخدوش، الذي ينزلق بسلاسة على جميع الملابس، ولا يلتصق بملابسك، وسهل التنظيف.
يمكنك كي ملابسك دون جهد بفضل خفة وزن المنتج.
يضمن خزان المياه بسعة 250 مل جلسات كي أطول وتقليل مرات إعادة الملء إلى أقصى حد. استغل وقتك بأقصى حد وتمتع بكي ملابس أكثر مرة واحدة.
بفضل مزلاج تنظيف الكلس، يمكنك إزالة الترسبات الكلسية من أداة الكي لديك بسهولة. للحفاظ على أداة الكي في حالة مثالية، استخدم هذه الميزة مرة في الشهر في حال استخدام مياه الصنبور العادية.
يمنع نظام منع التقطير الخاص بنا أي حدوث أي تسريب أو بقع في الملابس نتيجة قطرات المياه. لذا يمكنك الكي بدرجة الحرارة التي ترغب فيها دون أي قلق.
سيتم إيقاف تشغيل أداة الكي تلقائيًا إذا لم تستخدمها لمدة من الوقت، لذا لا داعي للقلق بشأن ذلك.
تسهل فتحة الملء الكبيرة في مقدمة أداة الكي إعادة ملء المياه.
بالإضافة إلى فرد التجاعيد، تقتل أداة الكي من السلسلة 2000 من Philips 99,9% من البكتيريا* لإعادة الرونق إلى الملابس وإزالة الروائح الكريهة منها.
