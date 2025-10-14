مصطلحات البحث

AR
EN
  • أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    السلسلة 2000 أداة كي بخارية

    DST2030/90

    أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي

    تمتع بكي الملابس من دون جهد مع أداة الكي خفيفة الوزن من السلسلة DST2000 التي تُنتج بخارًا قويًا بتدفق يعادل 25 جم/ دقيقة وتتميز بتعزيز البخار الذي يعمل على فرد التجاعيد الصعبة بفاعلية، بينما تضمن قاعدة أداة الكي المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا على كل الأقمشة القابلة للكي.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 2000 أداة كي بخارية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة بالبخار

    أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي

    عملية كيّ سهلة وفعالة

    • بخار مستمر بتدفق يصل إلى 25 جم/ دقيقة لإزالة التجاعيد
    • 4 إعدادات بخار لفرد التجاعيد في كل الأقمشة
    • قاعدة من السيراميك لانزلاق سهل وسريع
    • إيقاف تلقائي للتشغيل لراحة البال
    • خزان مياه بسعة 250 مل لجلسات كيّ أطول
    بخار مستمر بتدفق يصل إلى 25 جم/ دقيقة لإزالة التجاعيد

    بخار مستمر بتدفق يصل إلى 25 جم/ دقيقة لإزالة التجاعيد

    يُسهل البخار القوي الذي يصل تدفقه إلى 25 جم/ دقيقة عملية الكي، حيث يضمن إزالة التجاعيد بفاعلية. إضافة إلى تعزيز البخار القوي لإزالة أصعب التجاعيد.

    4 إعدادات بخار لفرد التجاعيد في كل الأقمشة القابلة للكي

    4 إعدادات بخار لفرد التجاعيد في كل الأقمشة القابلة للكي

    تتيح لك إعدادات البخار المتعددة في أداة الكي فرد التجاعيد بسهولة في مختلف الأقمشة: اضبط الإعداد على بخار منخفض للأقمشة الرقيقة كالحرير، والبخار الأقوى للأقمشة الأكثر سُمكًا.

    قاعدة من السيراميك لانزلاق سهل وسريع

    قاعدة من السيراميك لانزلاق سهل وسريع

    تمتع بالتجربة السلسة على جميع الملابس القابلة للكي بفضل لوح السيراميك المتين والمقاوم للخدوش، الذي ينزلق بسلاسة على جميع الملابس، ولا يلتصق بملابسك، وسهل التنظيف.

    خفيفة الوزن لكي سريع وسهل

    خفيفة الوزن لكي سريع وسهل

    يمكنك كي ملابسك دون جهد بفضل خفة وزن المنتج.

    خزان مياه بسعة 250 مل لجلسات كيّ أطول

    خزان مياه بسعة 250 مل لجلسات كيّ أطول

    يضمن خزان المياه بسعة 250 مل جلسات كي أطول وتقليل مرات إعادة الملء إلى أقصى حد. استغل وقتك بأقصى حد وتمتع بكي ملابس أكثر مرة واحدة.

    ميزة تنظيف الكلس لأداء قوي

    ميزة تنظيف الكلس لأداء قوي

    بفضل مزلاج تنظيف الكلس، يمكنك إزالة الترسبات الكلسية من أداة الكي لديك بسهولة. للحفاظ على أداة الكي في حالة مثالية، استخدم هذه الميزة مرة في الشهر في حال استخدام مياه الصنبور العادية.

    تقنية منع التقطير لمنع التسريب أثناء الكي

    تقنية منع التقطير لمنع التسريب أثناء الكي

    يمنع نظام منع التقطير الخاص بنا أي حدوث أي تسريب أو بقع في الملابس نتيجة قطرات المياه. لذا يمكنك الكي بدرجة الحرارة التي ترغب فيها دون أي قلق.

    إيقاف تلقائي للتشغيل لراحة البال

    إيقاف تلقائي للتشغيل لراحة البال

    سيتم إيقاف تشغيل أداة الكي تلقائيًا إذا لم تستخدمها لمدة من الوقت، لذا لا داعي للقلق بشأن ذلك.

    فتحة كبيرة لملء المياه بسهولة

    فتحة كبيرة لملء المياه بسهولة

    تسهل فتحة الملء الكبيرة في مقدمة أداة الكي إعادة ملء المياه.

    تقتل ما يصل إلى ‎99.9% من البكتيريا*

    تقتل ما يصل إلى ‎99.9% من البكتيريا*

    بالإضافة إلى فرد التجاعيد، تقتل أداة الكي من السلسلة 2000 من Philips ‏99,9% من البكتيريا* لإعادة الرونق إلى الملابس وإزالة الروائح الكريهة منها.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      بترولي داكن

    • المواصفات التقنية

      وقت الإحماء
      30 ثانية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      250  nm
      اسم قاعدة أداة الكي
      سيراميك
      منع التقطير
      نعم
      مِرشة
      نعم

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      1.9  m

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2000  W
      بخار مستمر
      25 جم/الدقيقة
      بخار كثيف
      130  g
      بخار عمودي
      نعم
      مستويات بخار متغيرة
      نعم

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      0.95  kg

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • *خضعت أداة الكي لاختبار من قبل مؤسسة خارجية بخصوص أنواع البكتريا الإشريكية القولونية 8099 و S. المكورة العنقودية الذهبية 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 على الأقمشة القطنية بعد التعرض للبخار لمدة 10 ثوانٍ.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.