أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي

تمتع بكي الملابس من دون جهد مع أداة الكي خفيفة الوزن من السلسلة DST2000 التي تُنتج بخارًا قويًا بتدفق يعادل 25 جم/ دقيقة وتتميز بتعزيز البخار الذي يعمل على فرد التجاعيد الصعبة بفاعلية، بينما تضمن قاعدة أداة الكي المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا على كل الأقمشة القابلة للكي.