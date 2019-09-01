Series 3200آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
EP3246/70
5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية*
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Series 3200 آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق*
5 مشروبات
LatteGo
فضي
شاشة لمس
استمتع بخمسة أنواع من القهوة في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو
استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. فسواء أكنت ترغب باحتساء الإسبريسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!
يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام
استمتع بمذاق القهوة ورائحة الحبوب الطازجة التي لا تقاوم بكبسة زر. تسمح لك شاشة اللمس السهلة الاستخدام باختيار قهوتك المفضّلة بكل سهولة.
يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice
يمكنك ضبط قوة مشروبك وكميته من خلال قائمة My Coffee Choice. ويمكنك الاختيار بسهولة من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لملاءمة تفضيلاتك.
اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة
يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك إلى مسحوق ناعم جدًا أو خشن.
درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب**
يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.
20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك
عزز النكهة الكاملة لقهوتك مع مطحنة السيراميك المتينة. تستخرج المطاحن ذات الأطراف الحادة أفضل نكهة ورائحة من حبوب البن. مصنوعة من مادة سيراميك بنسبة 100% تضمن طحن ما لا يقل عن 20,000 كوب.
يتميّز LatteGo بسهولة تنظيف استثنائية؛ فهو خالٍ من الأنابيب ومؤلف من قطعتَين
يتألف نظام الحليب الذي نقدّمه من قطعتَين، وهو خالٍ من الأنابيب ولا يحتوي على قطع خفية، كما يمكن تنظيفه بأقل من 15 ثانية تحت مياه الحنفية* أو في الجلاية.
لغاية 5000 كوب***من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean
عند تغيير فلتر الآلة بعد تنبيه الآلة بذلك، لن تحتاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب***، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.
تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل
تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.
حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة
يحمي مانع تسرّب الرائحة الجديد حبوب القهوة المفضّلة لديك ويحرص على أنها تحتفظ برائحتها الأصلية مع مرور الوقت، مع خفض الضجيج الناتج من المطحنة في الوقت نفسه.
قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة
للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع نظام الحليب وصَينية التقطير وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.
كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير؛ مخمّر بشكل طازج في المنزل.
استمتع باحتساء كابوتشينو بقوام ناعم كالحرير، حتى مع بدائل الحليب النباتية المفضّلة لديك. بفضل تقنية الإزباد الإعصارية، تحوّل LatteGo أنواعًا مختلفة من بدائل الحليب النباتية مع الكمية المناسبة من الدهون والبروتين إلى طبقة كثيفة من الرغوة.
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
مصدر القهوة
حبوب القهوة الطازجة
مشاركة المستخدم
كبسة زر
نوع المنتج
آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل
المشروبات
الإسبريسو، القهوة، الإسبريسو لونجو، القهوة المثلجة، المياه الساخنة