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Series 3200

آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP3246/70
  • 5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى 5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى
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    Series 3200 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP3246/70

    5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات

    Series 3200 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات

    5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات

    Series 3200 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

    حضّر أنواع القهوة اللذيذة والمختلفة مثل الإسبرسو والقهوة العادية والكابوتشينو واللاتيه ماكياتو بلمسة زر. يسمح لك نظام LatteGo بإضافة رغوة ناعمة كالحرير إلى أنواع الحليب المختلفة، وهو سهل الإعداد ويمكن تنظيفه في أقل من 15 ثانية* إكتشف كلّ المميزات

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      5 أنواع قهوة شهية من الحبوب الطازجة، أسهل من أي وقت مضى

      LatteGo: نظام الحليب الأسرع تنظيفًا على الإطلاق*

      • 5 مشروبات
      • LatteGo
      • فضي
      • شاشة لمس
      استمتع بخمسة أنواع من القهوة في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

      استمتع بخمسة أنواع من القهوة في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

      استمتع بأنواع القهوة المفضلة لديك في لحظاتك المميزة. فسواء أكنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، ستوفر لك آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في الكوب بكل سهولة وبسرعة تامة!

      احصل على رغوة حليب ناعمة كالحرير بفضل نظام LatteGo العالي السرعة

      احصل على رغوة حليب ناعمة كالحرير بفضل نظام LatteGo العالي السرعة

      أضف إلى قهوتك طبقة ناعمة كالحرير من رغوة الحليب. يمزج نظام LatteGo الحليب والهواء بسرعة عالية في حجرة الإزباد الدائرية، ثم يضيف طبقة قشدية من رغوة الحليب بدون طرطشة إلى كوبك على درجة الحرارة المناسبة بالضبط.

      يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

      يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

      استمتع بمذاق القهوة ورائحة الحبوب الطازجة التي لا تقاوم بكبسة زر. تسمح لك شاشة اللمس السهلة الاستخدام باختيار قهوتك المفضّلة بكل سهولة.

      يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

      يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

      يمكنك ضبط قوة مشروبك وكميته من خلال قائمة My Coffee Choice. ويمكنك الاختيار بسهولة من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لملاءمة تفضيلاتك.

      اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

      اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

      يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك وتحويلها إلى مسحوق ناعم جدًا وصولاً إلى إجراء خشنة.

      درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب*

      درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب*

      يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.

      يتميّز نظام LatteGo بسهولة تنظيف استثنائية؛ فهو خالٍ من الأنابيب ومؤلف من قطعتَين

      يتميّز نظام LatteGo بسهولة تنظيف استثنائية؛ فهو خالٍ من الأنابيب ومؤلف من قطعتَين

      يتألف نظام الحليب الذي نقدّمه من قطعتَين، وهو خالٍ من الأنابيب ولا يحتوي على قطع خفية، كما يمكن تنظيفه بأقل من 15 ثانية تحت مياه الحنفية* أو في الجلاية.

      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

      حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

      حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

      يحمي مانع تسرّب الرائحة الجديد حبوب القهوة المفضّلة لديك ويحرص على أنها تحتفظ برائحتها الأصلية مع مرور الوقت، مع خفض الضجيج الناتج من المطحنة في الوقت نفسه.

      قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

      قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

      للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع نظام الحليب وصَينية التقطير وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        تم التصميم في
        إيطاليا
        صُنع في
        رومانيا

      • المواصفات العامّة

        سهولة التنظيف والصيانة
        متوافقة مع فلتر AquaClean
        ذوبان الحليب
        LatteGo
        واجهة المستخدم
        شاشة لمس
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • صينية تقطّر
        • LatteGo
        ارتفاع قمع قابل للضبط
        85-145  ملليمترًا

      • المواصفات التقنية

        سعة إبريق الحليب
        0.26  لتر
        سعة وعاء المخلفات
        12  حصص
        التردد
        50  هرتز
        فولتية
        230  فولت
        اللون والمظهر الخارجي
        • أسود
        • طلاء فضي
        طول سلك الطاقة
        100  سم
        توافق الفلتر
        AquaClean
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        خزان الماء
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        وزن المنتج
        8,0  كلغ
        أبعاد المنتج
        246‏x‏371‏x‏433  ملليمترًا
        سعة حبوب القهوة
        275  غ
        خزان ماء ذو سعة
        1.8  لتر
        ضغط المضخة
        15  بار

      • التخصيص

        إعدادات قوة النكهة
        3
        إعدادات المطحنة
        12
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        نعم
        إعدادات درجة الحرارة
        3
        مدة تحضير القهوة والحليب
        قابلة للتعديل

      • مجموعة متنوعة

        المشروبات
        • إسبرسو
        • ماء ساخنة
        • كابوتشينو
        • القهوة
        • لاتيه ماكياتو
        • أميريكانو
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        نعم
        كوب مزدوج
        نعم
        كوب حليب مزدوج
        لا

      • ميزات أخرى

        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم
        مانع تسرّب الرائحة
        نعم
        إزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
        نعم
        AquaClean
        نعم

      • الملحقات

        مضمنة
        • فلتر AquaClean
        • خرطوم تشحيم
        • ملعقة قياس
        • شريط اختبار عسر المياه
        • غطاء تخزين LatteGo

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        إعداد بيئي
        نعم
        ملصق الطاقة
        التصنيف أ
        الطاقة المستهلكة للتخمير
        1500  واط
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        > 95  %

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