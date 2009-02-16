أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

أعلى قوة شفط على الإطلاق، لعملية تنظيف بدون أي مجهود: هذا هو جوهر مجموعة FC917x. تتألف مجموعة FC917x من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار، ما يسمح بإزالة كل كميات الغبار والأوساخ.