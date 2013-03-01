GC2910/20
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، التي تمكّن إخراج البخار الكثيف والثابت وميزة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.
يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.
يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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