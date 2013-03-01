مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، التي تمكّن إخراج البخار الكثيف والثابت وميزة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!