مصطلحات البحث

AR
EN
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    PowerLife مكواة بالبخار

    GC2910/20

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، التي تمكّن إخراج البخار الكثيف والثابت وميزة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام، تمنحك هذه المكواة العملية من Philips نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife مكواة بالبخار

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    مكواة مع قاعدة المكواة SteamGlide

    • قوة بخار 35غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 100 غ
    • قاعدة المكواة SteamGlide
    • حماية من الكلس
    • 2100 واط
    إخراج بخار كثيف وثابت.

    إخراج بخار كثيف وثابت.

    قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

    إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

    إخراج بخار مستمر لغاية 35 غ/دقيقة

    يتيح لك إخراج البخار لغاية 35 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

    يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

    يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      تنظيف ذاتي
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240 فولت
      الطاقة العالمية
      2100  W

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1.2  kg
      أبعاد المنتج
      29.5×11.6×19.5

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      300  ml
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      طول سلك الطاقة
      • 1.8 متر خارج أوروبا
      • 1.9 متر داخل أوروبا

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      1.8  m

    • إزالة التجاعيد

      بخار مستمر
      لغاية 35 غ/دقيقة
      بخار كثيف
      لغاية 100 غ/الدقيقة

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide
      البخ
      نعم
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.
    Clippin

    العثور على قطعة بديلة أو ملحق

    الانتقال إلى القطع والملحقات

    ملحقات لهذا المنتج

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الجوائز

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.