GC2991/36
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش، وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.
يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع أداة الكي هذه. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.
يضمن لك المقبض غير المالس إمكانية إمساك مريحة لتستطيعي حمل المكواة باستمرار من دون أن تنزلق.
إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.
يسمح لك نظام منع التقطير بكيّ الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة بكل ثقة. لا داعي للقلق حيال قطرات المياه التي تسبب البقع.
تم اختبار كل أسلاك المكاوي البخارية بدقة لضمان أقصى حد من السلامة والمتانة.
تنزلق قاعدة المكواة SteamGlide الخاصة التي نقدّمها بسلاسة على كل الأقمشة. وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.
تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيد النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
سهولة الاستخدام
ضمان
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
الحجم والوزن
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.