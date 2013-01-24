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مكواة بالبخار

GC3221
1 الجوائز
  • نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل نتائج مذهلة، جهد أقل
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    مكواة بالبخار

    GC3221
    1 الجوائز

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

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      3 مرات أسهل

      مدخل ماء كبير جداً للملء السريع والسهل

      مدخل ماء كبير جداً للملء السريع والسهل

      بفضل مدخل الماء الكبير جداً، يمكن إضافة الماء إلى المكواة بسرعة وسهولة. ويستغرق ذلك بضع ثوانٍ فقط، ولن يكون هناك احتمال انسكاب الماء خارج المكواة!

      سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده

      تتميّز EasyCare بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220 - 240
        التردد
        50-60
        وقت إحماء سريع
        نعم
        أبعاد المنتج
        303 × 120 × 152
        وزن المنتج
        1,34
        الطاقة
        2200
        سهلة الإعداد والتخزين
        • مدخل ماء كبير جداً
        • حل مضمن لتخزين السلك

      • عملية كيّ مريحة

        راحة إضافية
        • تحريك السلك 360 درجة
        • مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء
        سعة خزان الماء
        300 ml
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        طول سلك الطاقة
        3 m

      • إزالة التجاعيد

        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس مدبب
        بخار عمودي
        نعم
        بخار مستمر
        لغاية 35 غ/دقيقة
        مِرش
        نعم
        البخار الكثيف
        لغاية 90 غ/دقيقة

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        سطح كيّ كاريزا

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