حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة
يُعتبر هذا الجهاز البخاري للملابس المحمول باليد مثاليًا للأقمشة الدقيقة وللأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى أي نوع من الثياب أو مواد التنجيد، مع ضمان عدم التسبب بحروق. يتميّز الجهاز بتصميم خفيف الوزن وصغير الحجم لتسهيل استخدامه في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة
يُعتبر هذا الجهاز البخاري للملابس المحمول باليد مثاليًا للأقمشة الدقيقة وللأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى أي نوع من الثياب أو مواد التنجيد، مع ضمان عدم التسبب بحروق. يتميّز الجهاز بتصميم خفيف الوزن وصغير الحجم لتسهيل استخدامه في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار! إكتشف كلّ المميزات
حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة
يُعتبر هذا الجهاز البخاري للملابس المحمول باليد مثاليًا للأقمشة الدقيقة وللأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى أي نوع من الثياب أو مواد التنجيد، مع ضمان عدم التسبب بحروق. يتميّز الجهاز بتصميم خفيف الوزن وصغير الحجم لتسهيل استخدامه في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة
يُعتبر هذا الجهاز البخاري للملابس المحمول باليد مثاليًا للأقمشة الدقيقة وللأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى أي نوع من الثياب أو مواد التنجيد، مع ضمان عدم التسبب بحروق. يتميّز الجهاز بتصميم خفيف الوزن وصغير الحجم لتسهيل استخدامه في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار! إكتشف كلّ المميزات
توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر وتلقائي لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.
يساعد ملحق الفرشاة على فتح ألياف النسيج ويسمح بتغلغل البخار بشكل أفضل. يعتبر الملحق جيدًا بشكل خاص للملابس الأكثر سماكة مثل السترات والمعاطف. بالإضافة إلى ذلك، يساعد أيضًا في إزالة الأوساخ والوبر.
إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.
من خلال استخدام قدر بخاري للملابس على الملابس المعلّقة، ما من حاجة إلى لوح كيّ، ويمكن إزالة التجاعيد بطريقة سهلة ومن دون عناء.
يتميّز القدر البخاري للملابس الذي يُحمل باليد بتصميم مريح، ليكون خفيف الوزن وصغير الحجم ومريحًا أثناء الاستخدام. ما عليك سوى الضغط على المشغّل ومشاهدة التجاعيد وهي تختفي.
يمكن فك خزان المياه لإعادة تعبئته بمياه الحنفية بسهولة.
يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.
لإمكانية وصول أبعد
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
الملحقات المضمّنة
الحجم والوزن
ضمان
فعالية صديقة للبيئة