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  • حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    GC351/26

    حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

    يُعتبر هذا الجهاز البخاري للملابس المحمول باليد مثاليًا للأقمشة الدقيقة وللأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى أي نوع من الثياب أو مواد التنجيد، مع ضمان عدم التسبب بحروق. يتميّز الجهاز بتصميم خفيف الوزن وصغير الحجم لتسهيل استخدامه في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

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    حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

    الجهاز المثالي المكمّل للمكواة، من دون الحاجة إلى لوح كيّ

    • 1000 واط، لغاية 20 غ/الدقيقة
    • بخار عمودي
    • خزان مياه قابل للفك سعة 70 مل
    بخار تلقائي ومستمر لإزالة التجاعيد بسهولة

    بخار تلقائي ومستمر لإزالة التجاعيد بسهولة

    توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر وتلقائي لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.

    ملحق الفرشاة للأقمشة الأكثر سماكة

    ملحق الفرشاة للأقمشة الأكثر سماكة

    يساعد ملحق الفرشاة على فتح ألياف النسيج ويسمح بتغلغل البخار بشكل أفضل. يعتبر الملحق جيدًا بشكل خاص للملابس الأكثر سماكة مثل السترات والمعاطف. بالإضافة إلى ذلك، يساعد أيضًا في إزالة الأوساخ والوبر.

    آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها

    آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها

    إن أداة الكي بالبخار آمنة للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.

    لا حاجة للوح كيّ

    لا حاجة للوح كيّ

    من خلال استخدام أداة كي الملابس بالبخار على الملابس المعلّقة، ما من حاجة إلى لوح كيّ، ويمكن إزالة التجاعيد بطريقة سهلة ومن دون عناء.

    تصميم صغير لسهولة الاستخدام والتخزين والتنقل

    تصميم صغير لسهولة الاستخدام والتخزين والتنقل

    تتميّز أداة كي الملابس بالبخار المحمولة باليد بتصميم مريح، لتكون خفيف الوزن وصغيرة الحجم ومريحة أثناء الاستخدام. ما عليك سوى الضغط على المشغّل ومشاهدة التجاعيد وهي تختفي.

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    يمكن فك خزان المياه لإعادة تعبئته بمياه الحنفية بسهولة.

    بخار مستمر لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%*

    بخار مستمر لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%*

    يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.

    سلك بطول 3 م لإمكانية وصول أبعد

    سلك بطول 3 م لإمكانية وصول أبعد

    لإمكانية وصول أبعد

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      70  ml
      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
      نعم
      طول سلك الطاقة
      3  m
      جاهز للاستخدام
      مؤشر الضوء

    • الملحقات المضمّنة

      فرشاة
      نعم
      قفاز لحماية إضافية
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      1000  W
      بخار مستمر
      لغاية 20  g/min
      الفولتية
      220-240  V
      جاهز للاستخدام
      <1  minute(s)

    • فعالية صديقة للبيئة

      غلاف المنتج
      قابل لإعادة التدوير 100%
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • الحجم والوزن

      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      38 x‏ 12,8 x‏ 15  cm

    Badge-D2C

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    الجوائز

    • تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة دقيقة واحدة.
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