GC3803/30
عملية كي أسرع وأسهل وأذكى
تجمع المكواة البخارية Azur Performer من Philips بين الأداء الفعال وسهولة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفّر ميزة التحكم التلقائي بالبخار كمية البخار المناسبة لكل نوع من الملابس. وتوفّر قاعدة المكواة SteamGlide انزلاقًا رائعًا لتسريع عملية الكيّ.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.
يتيح لك إخراج البخار لغاية 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
تعزيز بخار لغاية 140 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.
تمنحك قاعدة المكواة SteamGlide في المكواة البخارية Azur Performer تجربة استثنائية من ناحية الانزلاق، بالإضافة إلى مقاومة قوية ضد الخدش وسهولة تنظيف قصوى.
يمنع النظام المزدوج الفعالية لتنظيف الكلس الموجود في المكواة البخارية من Philips تراكم الترسبات الكلسية من خلال أقراص منع الترسبات ووظيفة سهلة الاستخدام لتنظيف الكلس. وينتج عن التنظيف المنتظم للمكواة البخارية لإزالة الكلس منها عدد أقل من البقع البيضاء الكلسية وأداء بخار يدوم لوقت أطول بهدف التوصل إلى نتائج كيّ أفضل.
يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.
يوفّر الرأس المدبب لمكواة Azur Performer من Philips دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب وبأخدود أزرار وبتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس الخاص لدقة أكبر بثلاث مرات من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.
إن وزن المكواة مثالي للتحرك بسهولة فوق الملابس، ممّا يبسّط عملية الكيّ ويسهل وضع المكواة على اللوح وإعادتها إلى مسندها بانتظام.
التحكم بالترسبات الكلسية
سهولة الاستخدام
عملية كيّ مريحة
الاستدامة
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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