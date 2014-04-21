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    Azur Performer مكواة بخارية

    GC3803/30

    عملية كي أسرع وأسهل وأذكى

    تجمع المكواة البخارية Azur Performer من Philips بين الأداء الفعال وسهولة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفّر ميزة التحكم التلقائي بالبخار كمية البخار المناسبة لكل نوع من الملابس. وتوفّر قاعدة المكواة SteamGlide انزلاقًا رائعًا لتسريع عملية الكيّ.

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    Azur Performer مكواة بخارية

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    عملية كي أسرع وأسهل وأذكى

    مع ميزة التحكم بالبخار ودرجة الحرارة المبتكرة

    • بخار: 40 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار: 140 غ
    • قاعدة المكواة SteamGlide
    • حماية من الكلس
    • 2400 واط
    2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

    2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

    ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.

    إخراج بخار يصل إلى 40 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    إخراج بخار يصل إلى 40 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يتيح لك إخراج البخار لغاية 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    تعزيز بخار لغاية 140 غ

    تعزيز بخار لغاية 140 غ

    تعزيز بخار لغاية 140 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.

    قاعدة المكواة SteamGlide لانزلاق سلس وسهل

    قاعدة المكواة SteamGlide لانزلاق سلس وسهل

    تمنحك قاعدة المكواة SteamGlide في المكواة البخارية Azur Performer تجربة استثنائية من ناحية الانزلاق، بالإضافة إلى مقاومة قوية ضد الخدش وسهولة تنظيف قصوى.

    نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس لمنع تراكمه

    نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس لمنع تراكمه

    يمنع النظام المزدوج الفعالية لتنظيف الكلس الموجود في المكواة البخارية من Philips تراكم الترسبات الكلسية من خلال أقراص منع الترسبات ووظيفة سهلة الاستخدام لتنظيف الكلس. وينتج عن التنظيف المنتظم للمكواة البخارية لإزالة الكلس منها عدد أقل من البقع البيضاء الكلسية وأداء بخار يدوم لوقت أطول بهدف التوصل إلى نتائج كيّ أفضل.

    التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

    التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

    يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    يوفّر الرأس المدبب لمكواة Azur Performer من Philips دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب وبأخدود أزرار وبتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس الخاص لدقة أكبر بثلاث مرات من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

    وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

    وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

    إن وزن المكواة مثالي للتحرك بسهولة فوق الملابس، ممّا يبسّط عملية الكيّ ويسهل وضع المكواة على اللوح وإعادتها إلى مسندها بانتظام.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      باب فتحة الجوانب
      سعة خزان الماء
      300  ml
      مقبض ناعم
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      طول سلك الطاقة
      2  m
      وصول إلى مناطق صعبة
      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات
      تعبئة سهلة وسريعة
      نعم

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      2  m

    • الاستدامة

      إعداد موفّر للطاقة
      تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20%

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة المكواة
      SteamGlide
      إخراج بخار مستمر
      40  g/min
      الطاقة
      2400  W
      مِرشة
      نعم
      بخار عمودي
      نعم
      بخار كثيف
      140  g

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