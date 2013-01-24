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Azur Performer

مكواة بالبخار

GC3803/30
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1 الجوائز
  • عملية كي أسرع وأسهل وأذكى عملية كي أسرع وأسهل وأذكى عملية كي أسرع وأسهل وأذكى
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    Azur Performer مكواة بالبخار

    GC3803/30
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    عملية كي أسرع وأسهل وأذكى

    تجمع المكواة البخارية Azur Performer من Philips بين الأداء الفعال وسهولة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفّر ميزة التحكم التلقائي بالبخار كمية البخار المناسبة لكل نوع من الملابس. وتوفّر قاعدة المكواة SteamGlide انزلاقًا رائعًا لتسريع عملية الكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Azur Performer مكواة بالبخار

    عملية كي أسرع وأسهل وأذكى

    تجمع المكواة البخارية Azur Performer من Philips بين الأداء الفعال وسهولة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفّر ميزة التحكم التلقائي بالبخار كمية البخار المناسبة لكل نوع من الملابس. وتوفّر قاعدة المكواة SteamGlide انزلاقًا رائعًا لتسريع عملية الكيّ. إكتشف كلّ المميزات

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      مع ميزة التحكم بالبخار ودرجة الحرارة المبتكرة التي نقدمها

      • بخار: 40 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار: 140 غ
      • قاعدة المكواة SteamGlide
      • حماية من الكلس
      • 2400 واط
      2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

      2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

      ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.

      إخراج بخار يصل إلى 40 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      إخراج بخار يصل إلى 40 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار لغاية 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار لغاية 140 غ

      تعزيز بخار لغاية 140 غ

      تعزيز بخار لغاية 140 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.

      قاعدة المكواة SteamGlide لانزلاق سلس وسهل

      قاعدة المكواة SteamGlide لانزلاق سلس وسهل

      تمنحك قاعدة المكواة SteamGlide في مكواة البخار Azur Performer تجربة استثنائية من ناحية الانزلاق، بالإضافة إلى مقاومة قوية ضد الخدش وسهولة تنظيف قصوى.

      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس لمنع تراكمه

      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس لمنع تراكمه

      يمنع النظام المزدوج الفعالية لتنظيف الكلس الموجود في مكواة البخار من Philips تراكم الترسبات الكلسية من خلال أقراص منع الترسبات ووظيفة سهلة الاستخدام لتنظيف الكلس. وينتج عن التنظيف المنتظم لمكواة البخار لإزالة الكلس منها عدد أقل من البقع البيضاء الكلسية وأداء بخار يدوم لوقت أطول بهدف التوصل إلى نتائج كيّ أفضل.

      التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

      التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

      يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      يوفّر الرأس المدبب لمكواة Azur Performer من Philips دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب وبأخدود أزرار وبتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس الخاص لدقة أكبر بثلاث مرات من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

      وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

      وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

      إن وزن المكواة مثالي للتحرك بسهولة فوق الملابس، ممّا يبسّط عملية الكيّ ويسهل وضع المكواة على اللوح وإعادتها إلى مسندها بانتظام.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        البخار المستمر
        40  غ/د
        تعزيز البخار
        140  غ
        بخار عمودي
        نعم
        مِرش
        نعم
        الطاقة
        2400  واط

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        2  أمتار

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300  مل
        تعبئة المياه وإفراغها
        باب فتحة الجوانب
        منع التقطير
        نعم
        مقبض ناعم
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        وصول إلى مناطق صعبة
        رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات
        تعبئة سهلة وسريعة
        نعم

      • الاستدامة

        إعداد بيئي
        تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20%

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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