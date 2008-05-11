مصطلحات البحث

AR
EN
  • الطاقة مع الدقة الطاقة مع الدقة الطاقة مع الدقة

    مكواة بالبخار

    GC4310/02

    الطاقة مع الدقة

    مكواة بخارية برأس بخاري خاص لإمكانية وصول البخار إلى أصغر المناطق. إخراج بخاري متواصل ومرتفع للغاية (40 غ)، وطلقة قوية من البخار المركّز (100 غ)، وفتحات بخارية مطوّلة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة بالبخار

    الطاقة مع الدقة

    رأس بخاري سهل للوصول السهل

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير جدًا سعة 350 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير جدًا سعة 350 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 ملل، ما يتيح لك كيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    بفضل سلك أداة الكي من Philips الطويل جدًا بطول 3 م، يمكنك الوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد بعد بسهولة تامة!

    يسمح لك طرف أداة الكي البخارية بالكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها

    تجمع فتحة البخار الفريدة هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

    نظام تلقائي مضاد للترسبات الكلسية

    نظام تلقائي مضاد للترسبات الكلسية.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2400
      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1.55
      أبعاد المنتج
      303 × 120 × 152

    • سهولة الاستخدام

      وقت إحماء سريع
      نعم

    • انزلاق ناعم

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة أداة الكي Careeza

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      3  m
      راحة إضافية
      تحريك السلك 360 درجة
      إدارة الترسبات الكلسية
      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      لا يوجد تسرب
      نظام منع التقطّر
      آمن في الاستخدام
      يتجاوز المعايير الدولية لاختبار السقوط
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      سعة خزان المياه
      350  ml

    • إزالة التجاعيد

      بخار مستمر
      لغاية 40 غ/الدقيقة
      البخ
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      فتحة البخار
      بخار كثيف
      لغاية 100 غ/الدقيقة

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.
    Clippin

    العثور على قطعة بديلة أو ملحق

    الانتقال إلى القطع والملحقات

    ملحقات لهذا المنتج

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الجوائز

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.