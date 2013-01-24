البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يوفّر القدر البخاري للملابس StyleTouch Pure بخارًا قويًا لسنوات متعددة. كن جاهزًا بسرعة بفضل إزالة التجاعيد الفعالة وسهولة الاستخدام! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يوفّر القدر البخاري للملابس StyleTouch Pure بخارًا قويًا لسنوات متعددة. كن جاهزًا بسرعة بفضل إزالة التجاعيد الفعالة وسهولة الاستخدام! إكتشف كلّ المميزات
البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يوفّر القدر البخاري للملابس StyleTouch Pure بخارًا قويًا لسنوات متعددة. كن جاهزًا بسرعة بفضل إزالة التجاعيد الفعالة وسهولة الاستخدام! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يوفّر القدر البخاري للملابس StyleTouch Pure بخارًا قويًا لسنوات متعددة. كن جاهزًا بسرعة بفضل إزالة التجاعيد الفعالة وسهولة الاستخدام! إكتشف كلّ المميزات
من السهل أن يتراجع أداء البخار مع مرور الوقت في أجهزة الكيّ البخارية الأخرى بسبب تراكم الترسبات الكلسية. ولكن بفضل تقنية PureSteam المبتكرة مع ميزة تحرير الكلس السريعة، لا تتراكم الترسبات على جهاز التسخين ويسهل إزالتها. إنها تقنية فعالة جدًا بحيث يبقى دفق البخار قويًا لسنوات طويلة.
يمكنك كيّ ملابسك بواسطة البخار عموديًا من دون استخدام لوح الكيّ، أو يمكنك إضفاء لمسة أخيرة مثالية عبر كيّ الملابس بالبخار أفقيًا على أي سطح مستوٍ من حولك. بفضل تصميمه الداخلي الفريد، سيولّد القدر البخاري هذا بخارًا قويًا مستمرًا حتى في الوضعية الأفقية. هذا الأمر مفيد بشكل خاص عند كيّ المناطق الصعبة مثل الياقات أو الأكمام.
تعتبر ميزة تحرير الكلس السريعة أسهل طريقة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري. ومع تقنية PureSteam، تضمن ميزة تحرير الكلس السريعة بخارًا قويًا ومستمرًا لسنوات قادمة.
يسمح خزان المياه سعة 200 مل بكيّ ما يصل إلى 3 قطع ملابس على البخار من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته. ما يكفي لوضع اللمسات النهائية على زيّ بأكمله والاستعداد بأسرع وقت.
يساعد ملحق الفرشاة على فتح ألياف النسيج ويسمح بتغلغل البخار بشكل أفضل. يعتبر الملحق جيدًا بشكل خاص للملابس الأكثر سماكة مثل السترات والمعاطف. بالإضافة إلى ذلك، يساعد أيضًا في إزالة الأوساخ والوبر.
بفضل المضخة الكهربائية، لست بحاجة إلى ضخ البخار يدويًا. ما عليك سوى الضغط على مولّد البخار لتوليد البخار بشكل مستمر.
يمنع لوح SmartFlow المسخّن التكثيف وظهور البقع الرطبة على ملابسك وهو آمن 100% على كل ملابسك حتى الملابس الدقيقة.
إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.
أثناء جلسة الكيّ بالبخار، يمكنك إسناد القدر البخاري للملابس بمجرد وضعه على القاعدة. وهي وضعية إسناد سهلة جدًا وآمنة.
يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم، كما يقضي على &99,9 من البكتيريا. ** تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.
يشكّل لوح StyleMat مع وظيفة 2 في 1 دعامة عند الكيّ بالبخار عموديًا وأفقيًا على حد سواء. تمكّنك الدعامة من تمديد الملابس، مما يزوّدك بأفضل النتائج بواسطة القدر البخاري للملابس. يُستخدم لوح StyleMat أيضًا كحماية للسطح المتواجد بالخلف.
إن القدر البخاري المحمول باليد StyleTouch Pure هو أقوى جهاز لدينا ويختلف اختلافًا جوهريًا عن أجهزة الكيّ البخارية الأخرى. مع بخار يصل إلى 30 غ/الدقيقة، يولّد الجهاز بخارًا قويًا يتغلغل في الملابس بطريقة أعمق، ما يمكّنك من إزالة التجاعيد بسرعة.
جاهز للكيّ بالبخار على الفور. ما عليك سوى توصيل الجهاز بالطاقة، والانتظار لأقل من دقيقة واحدة... ثم الانطلاق بعملية الكيّ بواسطة البخار!
الملحقات المضمّنة
إزالة التجاعيد بسرعة
ضمان
معالجة الكلس
الحجم والوزن