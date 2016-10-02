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    Azur Performer Plus مكواة بخارية

    GC4516/40

    عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى

    تجمع المكواة البخارية Azur Performer Plus من Philips بين الأداء القوي وسهولة الاستخدام. وتسمح حاوية الكلس المضمنة بإزالة الكلس بفعالية والاستمتاع بأداء البخار لفترة طويلة. تأتي المكواة مزوّدة بميزة التحكم التلقائي بالبخار وقاعدة مكواة SteamGlide Plus.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Performer Plus مكواة بخارية

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى

    عملية تنظيف الكلس أكثر فعالية بفضل حاوية الكلس

    • 45 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 190 غ
    • قاعدة مكواة Steamglide Plus
    • حماية من الكلس
    • 2400 واط
    2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

    2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

    ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يمنحك إخراج البخار المستمر لغاية 45 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

    قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

    قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

    أفضل قاعدة مكواة منزلقة لدينا SteamGlide Plus لتسريع الكيّ. وتضمن الفتحات المصممة بعناية توزيعًا متوازنًا للبخار.

    حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

    حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

    تعمد حاوية الكلس المضمنة والمصممة خصيصًا إلى جمع جزيئات الكلس أثناء الكيّ. ويتم إخراج الكلس من المكواة أثناء عملية Self Clean، للحفاظ على أداء كيّ متّسق يومًا بعد يوم.

    تنظيف ذاتي لإزالة الكلس بفعالية

    تنظيف ذاتي لإزالة الكلس بفعالية

    بالإضافة إلى حاوية الكلس المضمنة، ستزيل وظيفة التنظيف الذاتي لقاعدة المكواة أصعب أنواع الكلس. وستحسّن قاعدة المكواة النظيفة أداء البخار ونتيجة الكيّ.

    التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

    التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

    يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    يوفّر الرأس المدبب لمكواة Azur Performer من Philips دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب وبأخدود أزرار وبتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس الخاص لدقة أكبر بثلاث مرات من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

    وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

    وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

    إن وزن المكواة مثالي للتحرك بسهولة فوق الملابس، ممّا يبسّط عملية الكيّ ويسهل وضع المكواة على اللوح وإعادتها إلى مسندها بانتظام.

    تعزيز بخار يصل إلى 190 غ

    تعزيز بخار يصل إلى 190 غ

    تعزيز بخار يصل إلى 190 غ لإزالة حتى أصعب التجاعيد بسرعة.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      300  ml
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Plus
      مقبض ناعم
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2  m

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2400  W
      بخار كثيف
      190  g
      بخار مستمر
      45  g/min
      رذاذ مياه
      نعم

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      • حاوية كلس مضمنة
      • تنظيف ذاتي

    • الحجم والوزن

      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      34,1*30*36  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      16*32*14  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      1.75  kg
      وزن المكواة + القاعدة
      1,52  kg

    Badge-D2C

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    • مقارنة بمكواة بخارية من Philips قوة 2200 واط
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