GC4516/40
عملية كيّ أسرع* وأسهل وأذكى
تجمع المكواة البخارية Azur Performer Plus من Philips بين الأداء القوي وسهولة الاستخدام. وتسمح حاوية الكلس المضمنة بإزالة الكلس بفعالية والاستمتاع بأداء البخار لفترة طويلة. تأتي المكواة مزوّدة بميزة التحكم التلقائي بالبخار وقاعدة مكواة SteamGlide Plus.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.
يمنحك إخراج البخار المستمر لغاية 45 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.
أفضل قاعدة مكواة منزلقة لدينا SteamGlide Plus لتسريع الكيّ. وتضمن الفتحات المصممة بعناية توزيعًا متوازنًا للبخار.
تعمد حاوية الكلس المضمنة والمصممة خصيصًا إلى جمع جزيئات الكلس أثناء الكيّ. ويتم إخراج الكلس من المكواة أثناء عملية Self Clean، للحفاظ على أداء كيّ متّسق يومًا بعد يوم.
بالإضافة إلى حاوية الكلس المضمنة، ستزيل وظيفة التنظيف الذاتي لقاعدة المكواة أصعب أنواع الكلس. وستحسّن قاعدة المكواة النظيفة أداء البخار ونتيجة الكيّ.
يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.
يوفّر الرأس المدبب لمكواة Azur Performer من Philips دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب وبأخدود أزرار وبتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس الخاص لدقة أكبر بثلاث مرات من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.
إن وزن المكواة مثالي للتحرك بسهولة فوق الملابس، ممّا يبسّط عملية الكيّ ويسهل وضع المكواة على اللوح وإعادتها إلى مسندها بانتظام.
تعزيز بخار يصل إلى 190 غ لإزالة حتى أصعب التجاعيد بسرعة.
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بسرعة
معالجة الكلس
الحجم والوزن
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