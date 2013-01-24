تزيل التجاعيد بسهولة
إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تزيل التجاعيد بسهولة
إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!
تزيل التجاعيد بسهولة
إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تزيل التجاعيد بسهولة
إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!
2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.
تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!
تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.
الملحقات
عملية كيّ مريحة
تزيل التجاعيد بسهولة
إزالة التجاعيد
كيّ سريع وفعال
انزلاق ناعم
مدة خدمة أطول
تحكم كامل