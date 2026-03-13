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EasyTouch Plus قدر بخاري للملابس

تم إيقافه

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EasyTouch Plusقدر بخاري للملابس

GC514/46

EasyTouch Plus قدر بخاري للملابس

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

EU Declaration of conformity Philips EasyTouch Plus Garment Steamer GC514/46 - English (US)

  • PDF ملف, 953.8 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasyTouch Plus Garment Steamer

  • PDF ملف, 1.3 MB
  • 13 March 2026

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