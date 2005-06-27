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    مكواة بالبخار لاسلكية

    HI570/02

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    مكواة بخارية مع وظيفة الاستخدام اللاسلكي

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار لاسلكية

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    نتائج مذهلة، جهد أقل

    حرية التحرك بفضل الوظيفة اللاسلكية

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    تنزلق قاعدة أداة الكي المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة على مختلف أنواع الأقمشة، وهي مقاومة للخدوش ويسهل تنظيفها.

    بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يساعد البخار المعزز بحجم 75 غ على إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    يساعد البخار المعزز بحجم 75 غ على إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    يساعد البخار الكثيف 75غ/دقيقة على إزالة أصعب التجاعيد بسهولة.

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

    وظيفة لاسلكية لأقصى درجة من حرية التحرك.

    تتيح ميزة اللاسلكية أقصى حرية ممكنة في الحركة وسهولة الإستدارة في شتى الإتجاهات. يتوافر خيار للوضع اللاسلكي للملابس التي تحتاج إلى الضبط بانتظام على لوحة الكيّ ما يمكّن المكواة من الشحن في هذا الوقت، أو في الوضع السلكي لكيّ متواصل. يمكن تحديد الميزة السلكية أو الميزة اللاسلكية أو ميزة التثبيت بالحامل للتخزين بسهولة بواسطة مفاتيح الوضعيات الثلاث.

    نظام تلقائي لمنع التكلس

    نظام تلقائي لمنع التكلس.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1900
      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج
      320 ‏x‏ 256‏ x‏ 138

    • عملية كيّ مريحة

      راحة إضافية
      حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
      إدارة الترسبات الكلسية
      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      لا يوجد تسرب
      نظام منع التقطّر
      آمن في الاستخدام
      يتجاوز المعايير الدولية لاختبار السقوط
      سعة خزان المياه
      250  ml

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      نعم
      بخار مستمر
      لغاية 30 غ/دقيقة
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      لغاية 75 غ/الدقيقة

    Badge-D2C

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