وظيفة لاسلكية لأقصى درجة من حرية التحرك.

تتيح ميزة اللاسلكية أقصى حرية ممكنة في الحركة وسهولة الإستدارة في شتى الإتجاهات. يتوافر خيار للوضع اللاسلكي للملابس التي تحتاج إلى الضبط بانتظام على لوحة الكيّ ما يمكّن المكواة من الشحن في هذا الوقت، أو في الوضع السلكي لكيّ متواصل. يمكن تحديد الميزة السلكية أو الميزة اللاسلكية أو ميزة التثبيت بالحامل للتخزين بسهولة بواسطة مفاتيح الوضعيات الثلاث.