HP8656/03
تسريحات شعر متعددة مع عناية إضافية
Air Styler Advanced من Philips للحصول على تسريحات الشعر السهلة كل يوم. يتم توزيع الهواء الساخن عبر الفرشاة، في حين تعزز العناية الأيونية لمعان شعرك بصورة إضافية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتيح الترطيب الأيوني إمكانية التجفيف المقاوم للتطاير بفعل الشحنات الكهربائية. إذ يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر ناعم وخالٍ من التجعّد يشع لمعانًا وتألقًا.
يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.
إن تقنية توزيع الحرارة بطريقة متساوية تزوّد شعرك بحماية قصوى من الإحماء المفرض، وبالتالي تساعد في الحفاظ عليه صحيًا ولامعًا.
يتميّز جهاز Air Styler هذا بـ 5 ملحقات لابتكار تسريحات مختلفة، بدءًا من الشعر المالس بشكل طبيعي ووصولاً إلى التموجات المحددة والكثافة عند الجذور.
تشتمل الفُرَش على طبقة من السيراميك لمنع التجفيف الزائد. وتساعد في توزيع الحرارة بشكل أكثر تساويًا وتجنب المناطق الساخنة على الشعر التي تؤدي إلى تعرضه للحرارة الزائدة والتجفيف الزائد.
يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة للحصول على النتيجة المثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة عملية تسريح دقيقة ومخصصة.
يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.
صُممت فرشاة التمليس على شكل مجداف لمساعدتك في الحصول على شعر مالس بشكل طبيعي بتمريرة واحدة.
تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.
تم تصميم الفرشاة بشعيرات قابلة للحسب حجم 30 مم لعملية تسريح سهلة. قومي بتدوير رأس الفرشاة واسحبيه إلى الخارج للحصول على تموجات محددة.
استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.
احصلي على كثافة شعر عند الجذور بفضل ملحق مكثف الحجم المصمم خصيصًا.
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الطاقة
المواصفات الفنية
الخدمة
سهولة الاستخدام
تقنيات العناية
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