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  • الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج. الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.
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    مجموعة Viva عصارة

    HR1836/00

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva عصارة

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    مراجعة كل عصارة

    الكثير من العصير. القليل من الإزعاج.

    تصميم صغير كامل المزايا

    • QuickClean
    • أنبوب حجم M وسعة 1,5 لترات
    • 500 واط
    • منع التقطير
    عصر حتى 1,5 لتر دفعة واحدة

    عصر حتى 1,5 لتر دفعة واحدة

    يمكنك تحضير ما يصل إلى 1,5 لتر من العصير دفعة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية اللب.

    تقنية QuickClean

    تقنية QuickClean

    صُمِّمَت عصارة Philips بحيث تكون سهلة التنظيف مع تقنية QuickClean. يُمكنك الآن تنظيفها في غضون دقيقة واحدة، بفضل حاوية اللب المضمّنة والأسطح الملساء.

    ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

    ميزة منع التقطير للحفاظ على منضدة المطبخ نظيفة

    تسمح لك ميزة منع التقطير المدمجة بالتوقف بين كل جلسة عصر لإبقاء سطح المنضدة خالٍ من أي بقع. قم بتنشيط ميزة منع التقطير من خلال تدوير القمع بكل بساطة.

    يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

    يتم تجميع اللّب بشكل طبيعي في حاوية واحدة

    بفضل التصميم الدائري الخالي من الزوايا والشقوق، سيتم تجميع بقايا الطعام في حاوية اللبّ.

    تحقق سهل من اللب من خلال حاوية اللب الشفافة

    تحقق سهل من اللب من خلال حاوية اللب الشفافة

    استمتع بتجربة عصر تفاعلية حقيقية. الغطاء وحاوية اللب شفافان، ما يتيح لك رؤية عملية عصر الفاكهة والخضراوات. يمكنك أيضًا رؤية امتلاء الحاوية مباشرةً، ومن ثَمَّ معرفة وقت إفراغها.

    عصارة صغيرة الحجم عملية بامتياز يمكن وضعها على منضدة المطبخ

    تحتل هذه العصارة مساحة صغيرة جدًا بفضل تصميمها الصغير الذي يبلغ نصف الحجم. يمكنك تركها على منضدة المطبخ أو تخزينها بسهولة تامة.

    اسكب العصير مباشرةً في كوبك

    تسمح لك هذه العصارة لاستخدام كوبك الخاص (الارتفاع الأقصى 12 سم). ضعه مباشرة تحت الفتحة لتصبح جاهزًا للعصر.

    محرك بقوة 500 واط

    عصر أقسى أنواع الفاكهة والخضار بفضل محرك بقوة 500 واط

    يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق

    يمكن غسل كافة القطع بغسالة الأطباق بأمان، للاستمتاع بعملية تنظيف أسرع وأسهل.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مشمول
      إبريق

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220/240  V
      الطاقة
      500  W
      طول سلك الطاقة
      0.80  m
      التردد
      50/60  Hz
      سعة الإبريق
      0.5  l
      سعة حاوية بقايا الفاكهة والخضار
      1  l

    • التصميم

      اللون
      أسود معدني

    • الوزن والأبعاد

      قطر أنبوب التغذية
      55  mm

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • قابل للغسل في الجلاية
      • مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • QuickClean
      • التنظيف المسبق
      عدد إعدادات السرعة
      1
      منع التقطّر
      نعم

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      الألمنيوم
      مادة الإبريق
      بلاستيك

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