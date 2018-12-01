عصير طازج وتحضير سهل للطعام

إن الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك بقدرة 400 واط ودورق بسعة 1.5 ليتر وشفرة ProBlend4 النجمية لكي تحصل على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً!