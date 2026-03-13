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HR7740/80

محضرة الطعام

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Food processor

  • PDF ملف, 27.5 MB
  • 13 March 2026

إن جهاز تحضير الطعام الجديد من Philips هو بوابتك إلى تحضير الطعام بسرعة قصوى. فهو يُجمع ويُفكك في غضون ثوانٍ بفضل نظام Click&Go الفريد من Philips الذي يمكّنك من تثبيت الوعاء على المنصّة في أي وضعية.

  • PDF ملف
  • 29 March 2026

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