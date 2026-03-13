إن جهاز تحضير الطعام الجديد من Philips هو بوابتك إلى تحضير الطعام بسرعة قصوى. فهو يُجمع ويُفكك في غضون ثوانٍ بفضل نظام Click&Go الفريد من Philips الذي يمكّنك من تثبيت الوعاء على المنصّة في أي وضعية.