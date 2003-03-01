Sensiflex رؤوس لفرشاة Sonicare
فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة
رأسا الفرشاة البديلة HX2012/30 (حزمة من قطعتَين) لفرشاة الأسنان الكهربائية Sensiflex من Philips Sonicare
إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Sensiflex رؤوس لفرشاة Sonicare
فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة رأسان لفرشاة Sonicare نظام حماية اللثة
يتكيّف نظام حماية اللثة الحائز براءة اختراع من Philips Sonicare للحفاظ على الضغط المثالي أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة
لتنظيف مساحات الأسنان المرئية
لتنظيف مساحات الأسنان المرئية، بينما يستهدف الرأس النشط البلاك الذي يصعب الوصول إليه بين الأسنان.
أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي
عرض كل الميزات عرض ميزات أقل
عرض كل ميزات المنتج عرض ميزات المنتج أقل المواصفات التقنية
أداء التنظيف
رؤوس الفرشاة
2
عرض كل المواصفات التقنية عرض المواصفات التقنية أقل
المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.