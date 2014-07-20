العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
- حقيبة صغير فاخرة
S9031/12
حلاقة مثالية في كل تمريرة
نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. إذ توجّه الشفرات الدقيقة بنظام V-Track الشعر، وحتى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول مختلف، بلطف لتكون في الوضعية الفضلى لقصها. فهي تقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقلّ لتبقى بشرتك بأفضل حالة.
تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.
اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.
اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للعناية بشاربك وتشذيب السوالف.
تُظهر الشاشة السهلة الاستخدام معلومات ذات صلة تمكنك من الحصول على أفضل أداء من آلة الحلاقة: - مؤشر لمستويات البطارية الثلاثة ومؤشر قفل السفر - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس
يمنحك نظام الشحن المتقدم خيارَين مناسبَين: الشحن لمدة ساعة واحدة للحصول على وقت تشغيل لمدة 50 دقيق أو الشحن السريع لحلاقة كاملة مرة واحدة. تتضمن كل آلات الحلاقة 9000 Series Shavers بطارية ليثيوم أيون قوية وموفرة لاستهلاك الطاقة وتدوم طويلاً. تم تصميم آلات الحلاقة هذه ليتم تشغيلها في الوضع اللاسلكي فقط، وذلك للحرص على بقائك آمنًا طوال الوقت عند الحلاقة باستخدام المياه وحتى أثناء الاستحمام.
ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة لتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية.
نكفل لك آلة الحلاقة هذه من Philips على سنتين. تم تصميم آلات الحلاقة 9000 Series Shavers لضمان مستوى أداء واستمرارية أعلى، كذلك، نضمن لك حلاقة دقيقة جدًا في كل مرة.
الملحقات
البرامج
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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