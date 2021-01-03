سهولة التنظيف في حقيبة الحمل الصحية

يجب تنظيف واقيَي الحلمتَين قبل كلّ استخدام، وهو ما يستغرق أقل من 10 دقائق. ضعيهما في الماء المغلي لمدة خمس دقائق أو استخدمي الحقيبة الصحية بصورة اختيارية. ضعي كلاً من واقيَي الحلمتَين في الحقيبة بعد شطفهما جيدًا، وأضيفي 25 مل/0,9 أونصة سائلة من الماء. بعد ذلك، ضعي واقيَي الحلمتَين في ميكروويف بقوة 750-1000 واط لمدة ثلاث دقائق. اتركيهما إلى أن يبردا لمدة خمس دقائق ثم جففي الماء ليصبحا جاهزَين للاستخدام. استخدمي حقيبة الحمل الصحية والمريحة أثناء التنقل ولتخزين واقيَي الحلمتَين والحفاظ على نظافتهما.