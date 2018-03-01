SCF155
راحة وثقة
تتمتّع ضمادات الثدي SCF155/06 من Philips Avent القابلة للغسل ببطانة قطنية ناعمة ولطيفة بالإضافة إلى طبقة مهمتها امتصاص الرطوبة وإبعادها عن البشرة من خلال طبقة مانعة للتسرب.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بطانة قادرة على الامتصاص تبعد الرطوبة عن البشرة من خلال طبقة مانعة للتسرب.
مانعة للانزلاق بفضل الشرائط اللاصقة لإبقاء ضمادات الثدي في مكانها.
مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.
تم لفها بشكل فردي لنظافة إضافية.
بطانة قطنية ناعمة ولطيفة على البشرة. يمكن غسلها وتجفيفها في الغسالة.
تتميز ضمادات الثدي من Philips Avent بشكل مخطط، يجعلها غير مريئة عند ارتداءها تحت الملابس.
ملمس ناعم ولين
تصميم
بلد المنشأ
محتويات العبوة
الوظائف
مراحل التنمية
الراحة القصوى
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