ليشرب بمفرده

يمكن تركيب مقابض التدريب مع أكواب SCF242/00 من Philips Avent لمساعدة الأطفال في الشرب بمفردهم في كل مراحل نموهم. يتم تحديد وضعيتها تلقائيًا لتكون دائمًا بمحاذاة مع القمع. وهي سهلة التركيب والفك، بحيث يمكن استخدام الأكواب معها أو بدونها.