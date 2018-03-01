4 أوضاع تحفيز و4 أوضاع شفط لعملية شفط مثالية

من المهم أن تكوني مرتاحة أثناء شفط الحليب، إلا أن مفهوم الراحة يختلف لدى كل أم. مع شافطة حليب الأم هذه، يمكنك الاختيار بين 4 أوضاع تحفيز و4 إعدادات شفط، لتحوّلي بالتالي كل جلسة لشفط الحليب إلى عملية أكثر فعالية وراحة.