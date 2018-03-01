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  • لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    Philips Avent لهّاية ultra air

    SCF344/21

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة وجافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent لهّاية ultra air

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    مراجعة كل اللهّايات

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    فتحات تهوية كبيرة جدًا تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

    • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
    • للأطفال بين 0 و6 أشهر
    • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
    • 2 قمع وصمام
    4 فتحات تهوية كبيرة جدًا

    4 فتحات تهوية كبيرة جدًا

    تم تصميم لهّاية ultra air لتوفير أعلى مستوى من تدفق الهواء، فتتمكّن بشرة طفلك الحساسة من التنفس.

    تبقى البشرة أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية

    تبقى البشرة أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية

    تبقى بشرة طفلك أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية بفضل تصميم اللّهاية هذا الذي يسمح بتدفق أكبر كمية من الهواء.

    أطراف مستدير لاستخدام اللهّاية بطريقة مريحة

    أطراف مستدير لاستخدام اللهّاية بطريقة مريحة

    يتميّز وقاء ultra air بوزن خفيف وأطراف مستديرة لضمان راحة طفلك.

    98% من الأطفال يتقبّلون لهّايات ultra air التي نقدّمها*

    98% من الأطفال يتقبّلون لهّايات ultra air التي نقدّمها*

    يدرك الأطفال ما يناسبهم! لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.

    حلمة ناعمة كالحرير وغير ملساء لتهدئة طفلك براحة تامة

    حلمة ناعمة كالحرير وغير ملساء لتهدئة طفلك براحة تامة

    تتميّز هذه اللّهاية بحلمة من السيليكون ناعمة كالحرير وغير ملساء لتوفير الراحة لطفلك وتهدئته.

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

    تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

    تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

    يمكن استخدام حقيبة السفر Ultra air كجهاز تعقيم أيضًا، ومن ثمّ ليس عليكِ إلا إضافة القليل من الماء ووضعها في الميكروويف. وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.

    المواصفات التقنية

    • النظافة

      يمكن تعقيمها
      نعم
      آمنة للاستخدام في الجلاية
      نعم
      سهل التنظيف
      نعم

    • السلامة

      خالية من مادة BPA
      نعم
      مقبض أمان دائري
      نعم

    • الإكسسوارات المضمنة

      جهاز التعقيم/علبة الحمل
      نعم

    • محتويات العبوة

      لهّاية Ultra air
      2  قطعة

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    • *تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في لهّايات ultra air وultra soft المخصصة للأطفال منذ الولادة وحتى 6 أشهر و18 شهرًا يبلغ 98%.
    • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
    • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
    • الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014
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