مصطلحات البحث

AR
EN
  • حرّري يديكِ. حرّري وقتكِ. حرّري يديكِ. حرّري وقتكِ. حرّري يديكِ. حرّري وقتكِ.

    Philips Avent Hands-free شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية

    SCF533/11

    حرّري يديكِ. حرّري وقتكِ.

    صُمّمت شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية من دون استخدام اليدين من Philips Avent لتوفير شفط فعّال* ومريح. فهي تحاكي إيقاع شرب طفلك الرضيع، وتُعتبر بالتالي الخيار المثالي لشفط الحليب من دون استخدام اليدين كونها تجمع بين القوة واللطف وخفة الوزن.

    Philips Avent Hands-free شافطة حليب الأم الكهربائية الأحادية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل شافطات حليب الأم

    حرّري يديكِ. حرّري وقتكِ.

    تحاكي إيقاع شرب طفلك الرضيع

    عملية شفط فعالة تحاكي إيقاع شرب الطفل الرضيع

    عملية شفط فعالة تحاكي إيقاع شرب الطفل الرضيع

    يعرف الأطفال أفضل طريقة للرضاعة! لذلك تحاكي شافطة حليب الأم الكهربائية من دون استخدام اليدين إيقاع الرضاعة الطبيعي لدى طفلك، لتتمكني من إيجاد إيقاعك الخاص لشفط الحليب بفاعلية* وتحقيق تدفق مثالي للحليب. وتُعد شافطة حليب الأم الكهربائية من دون استخدام اليدين من Philips Avent أسرع بمرتين من معظم الشافطات الأخرى بمعدل يصل إلى 85 حركة شفط في الدقيقة**.

    شفط قوي وهادئ

    شفط قوي وهادئ

    توفر وحدة المحرك شفطًا قويًا تتوقعينه من شافطة حليب الأم التقليدية لكن ضمن وحدة مدمجة قابلة للارتداء. وتتيح وحدة المحرك اللاسلكية شفطًا قويًا وهادئًا في أي مكان بفضل بطاريتها القابلة لإعادة الشحن.

    يتكيّف واقي السيليكون بلطف مع شكل الثدي

    يتكيّف واقي السيليكون بلطف مع شكل الثدي

    صُمم واقي الثدي SkinSense الفريد المصنوع من السيليكون لتوفير أقصى درجات الراحة إذ يتكيّف مع الثدي بلطف باستخدام الدفء الطبيعي للجسم. وقد صُنع واقي الثدي من سيليكون مخصص للاستخدام الغذائي لضمان راحة بال مطلقة.

    تتبعي تدفق الحليب عبر كوب جمع الحليب الشفاف بالكامل

    تتبعي تدفق الحليب عبر كوب جمع الحليب الشفاف بالكامل

    يمنحك كوب جمع الحليب الشفاف رؤية واضحة لما يحدث داخله، ما يساعدك على وضع الحلمة بشكل صحيح لتحقيق أفضل تدفق للحليب، ويتيح لك تتبع كمية حليب الثدي بصريًا. بالتالي، تحصلين على شفط بثقة من أول قطرة حتى آخرها.

    تحرّكي بحرية مع كوب جمع الحليب الخفيف جدًا

    تحرّكي بحرية مع كوب جمع الحليب الخفيف جدًا

    لا يتجاوز وزن كوب جمع الحليب الفارغ 100 جرام تقريبًا ما يجعله أخف بما يصل إلى ثلاث مرات مقارنة بشافطة حليب الأم القابلة للارتداء بالكامل. ويستقر الكوب داخل حمالة الصدر بانسيابية وراحة حتى أنك بالكاد ستشعرين بوجوده.

    راحة في أثناء الارتداء تمنحك أقصى حرية في الحركة

    راحة في أثناء الارتداء تمنحك أقصى حرية في الحركة

    تأتي الشافطة بحبل حمل مضفر ومشبك للملابس يتيحان لك حمل وحدة المحرك بشكل متقاطع على الجسم أو مثبتة على حزام الخصر. ومع حرية ارتدائها بالطريقة التي تناسبك، يمكنك الاستمرار في نشاطك بسلاسة وأنت تدركين أنك فادرة على التحكم بالشافطة دائمًا. استخدمي وصلة الأنابيب ومعدِل طول الحبل لضبط الملاءمة بدقة وفق احتياجاتك.

    خصّصي جلسة شفط الحليب

    خصّصي جلسة شفط الحليب

    استفيدي من كل جلسة إلى أقصى حد بفضل 8 مستويات شفط لتحفيز تدفق الحليب و16 مستوى شفط لاستخراج الحليب. يمكنك ضبط الإعدادات بدقة في أثناء الشفط، ومع حفظ الإعداد الذي يناسبك تلقائيًا، تكون الشافطة جاهزة دائمًا للاستخدام.

    سهولة في التنظيف والتجميع مع عدد قليل من القطع

    سهولة في التنظيف والتجميع مع عدد قليل من القطع

    صمّمنا شافطتنا وملحقاتها لتكون في غاية البساطة. فبفضل العدد المحدود للأجزاء المتصلة، يصبح تفكيك كل كوب جمع حليب وتنظيفه (يدويًا أو في غسالة الأطباق) وتعقيمه وإعادة تركيبه أمرًا سهلاً للغاية.

    مجموعة متنوعة من مقاسات واقي الثدي وملحقات داخلية تناسب كل أم

    مجموعة متنوعة من مقاسات واقي الثدي وملحقات داخلية تناسب كل أم

    نحرص على دعم كل أم لتشعر براحة كاملة، ويُعدّ اختيار المقاس المناسب جزءًا أساسيًا لتحقيق ذلك. تلائم مجموعتنا من مقاسات واقيات الثدي والملحقات الداخلية 99% من الأمهات. ويمكنك شراؤها بشكل منفصل لتستمتعي بأقصى درجات الراحة في أثناء شفط الحليب.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      المصدر
      بطارية قابلة لإعادة الشحن / USB-C (المحوّل غير مضمّن)

    • المادة

      الكوب، الغطاء الأمامي، غطاء واقي الثدي
      بولي بروبيلين
      واقي الثدي، الغشاء، الصمام، الملحق الداخلي
      سيليكون سائل
      أنبوب مصنوع من السيليكون
      سيليكون

    • محتويات العبوة

      كبل USB-C
      قطعة واحدة
      السلك المخصص للحمل
      قطعة واحدة
      وحدة محرك قابلة لإعادة الشحن (مزودة بمشبك قابل للنزع)
      قطعة واحدة
      كوب التجميع (مركّب)
      قطعة واحدة
      أنابيب مصنوعة من السيليكون
      قطعة واحدة
      غطاء واقي الثدي (من الغبار)
      قطعة واحدة
      واقي الثدي (21 مم، 24 مم)
      قطعة واحدة لكل وحدة
      بطاقة قياس حجم الحلمة
      قطعة واحدة
      ملحق داخلي مقاس 19 مم
      قطعة واحدة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام شافطة حليب الأم
      سهلة الاستخدام والتنظيف والتركيب

    • الوظائف

      مرونة في الحركة
      شفط الحليب من دون استخدام اليدين
      إعدادات التخصيص
      • 16 مستوى شفط في وضع الشفط
      • 8 مستويات شفط في وضع التحفيز
      وحدة المحرك
      • بطارية قابلة لإعادة الشحن / USB-C
      • يستغرق شحن البطارية بالكامل ما يصل إلى 1,5 ساعة ويكفي لـ 5 جلسات شفط تقريبًا
      مواصفات واقي الثدي والملحق الداخلي
      تتوفر عدة مقاسات لضمان أفضل ملاءمة

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • تتعلق الفاعلية بالأداء الفني للمنتج.
    • مرجع تكرار الشفط.
    • **استنادًا إلى مجموعتنا الكاملة من واقيات الثدي والمحلقات.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.