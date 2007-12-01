SCF614/10
نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل
إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتخزين ونقل آمنين
مثالية للتخزين والنقل
يمكن استخدام أغطية تخزين حليب الأم مع حاويات تخزين حليب الأم من Philips Avent.
خزّني حليب الأم المفيد أو طعام الطفل في أكواب تخزين حليب الأم من Philips Avent. يمكنك تخزين حليب الأم أو طعام الطفل في أو الثلاجة أو المجمدة.
مثالية للاستخدام أثناء التنقل. يمكنك أن تصحبي طعام الطفل معك بكل سهولة عند خروجك من المنزل
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المادة
محتويات العبوة
الوظائف
مراحل التنمية
التصميم المدمج
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