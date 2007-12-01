مصطلحات البحث

AR
EN
  • نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    Philips Avent VIA نظام التخزين من Avent

    SCF614/10

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent VIA نظام التخزين من Avent

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Unmapped

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    كوب لتخزين الحليب

    • أغطية
    غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

    غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

    لتخزين ونقل آمنين

    مثالية عندما تكونين 'في الخارج'

    مثالية عندما تكونين 'في الخارج'

    مثالية للتخزين والنقل

    استخدميها مع حاويات حليب الأم من Philip Avent

    يمكن استخدام أغطية تخزين حليب الأم مع حاويات تخزين حليب الأم من Philips Avent.

    تخزين طعام الطفل

    خزّني حليب الأم المفيد أو طعام الطفل في أكواب تخزين حليب الأم من Philips Avent. يمكنك تخزين حليب الأم أو طعام الطفل في أو الثلاجة أو المجمدة.

    اصحبي طعام الطفل معك أثناء التنقل

    مثالية للاستخدام أثناء التنقل. يمكنك أن تصحبي طعام الطفل معك بكل سهولة عند خروجك من المنزل

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • المادة

      خالية من مادة BPA*
      نعم

    • محتويات العبوة

      غطاء كوب تخزين الحليب
      10  قطعة

    • الوظائف

      مانع للتسريب
      نعم
      غطاء يُفتح بالتدوير
      نعم

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً

    • التصميم المدمج

      مثالي للخروجات
      نعم
      سهل التخزين
      نعم
      منتج مثالي للسفر
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.