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  • تخزين حليب الأم بطريقة آمنة تخزين حليب الأم بطريقة آمنة تخزين حليب الأم بطريقة آمنة

    Philips Avent كوب تخزين حليب الأم

    SCF619/05

    تخزين حليب الأم بطريقة آمنة

    يمكنك شفط الحليب وتخزينه وتقديمه لطفلك بطريقة فعالة، بفضل كوب التخزين الجديد الذي نقدمه لك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعقيم كوب التخزين واستخدامه من جديد مع شافطة حليب الأم أو الحلمات من Philips Avent، فهو نظام واحد يقدّم خيارات متعددة!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent كوب تخزين حليب الأم

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    تخزين حليب الأم بطريقة آمنة

    مع غطاء مانع للتسرّب

    • 180 مل/6 أونصات
    • 5 قطع
    لتخزين ونقل آمنين

    لتخزين ونقل آمنين

    تتميّز أكواب التخزين من Philips Avent بغطاء يشكّل غلافًا آمنًا لعملية تخزين ونقل آمنة.

    لتعقب التواريخ والمحتويات بسهولة

    لتعقب التواريخ والمحتويات بسهولة

    لتعقب التواريخ والمحتويات بسهولة.

    براد وثلاجة منظمان

    براد وثلاجة منظمان

    ليكون البراد وثلاجة منظمين.

    نظام واحد وخيارات متعددة

    نظام واحد وخيارات متعددة

    متوافق مع شافطات حليب الأم من Philips Avent، وحلمات Classic وClassic +‎ وNatural.

    للاستخدام في البراد والثلاجة

    للاستخدام في البراد والثلاجة

    لمرونة قصوى.

    سهلة الاستخدام والتنظيف

    سهلة الاستخدام والتنظيف

    يمكن الاستخدام بأمان في جهاز تسخين الرضّاعات والميكروويف والجلاية وجهاز التعقيم.

    لتعقب التواريخ والمحتويات بسهولة

    لتخزين سهل.

    المواصفات التقنية

    • محتويات العبوة

      أكواب تخزين سعة 180 مل/6 أونصات
      5  قطعة
      أغطية
      5  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      منذ الولادة
    Badge-D2C

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