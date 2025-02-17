مهما تحرّكت، ستبقى هي ثابتة في مكانها

تتيح لك سماعات الرأس اللاسلكية المفتوحة على الأذن هذه سماع كل ما يدور حولك، بالإضافة إلى الموسيقى التي تشغلها.