ضمان لمدة عامين
TAA1708YL/97
أنت تتحرّك، أما هي فلا
تتيح لك سماعات الرأس اللاسلكية بتصميم مفتوح الأذن سماع كل ما يدور من حولك، بالإضافة إلى موسيقاك.
تصميم مفتوح الأذن
جودة مكالمات واضحة
تتميّز سماعات الرأس هذه بخوارزمية التعويض التكيفي لمستوى الصوت المتساوي (AELC). تضبط هذه الخوارزمية صوت الجهير والثلاثي لتتمكن من الاستماع إلى أصوات واضحة ومتوازنة سواء أكنت في الخارج وكان مستوى الصوت مرتفعًا أم في الداخل ومستوى الصوت منخفضًا.
لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.
مع حجرة وخوارزمية مخصصتَين، تنقل تقنية Directional Acoustic الموسيقى إلى قناة الأذن، ما يخفف إلى الحد الأدنى من التسرب والرجفان ويحافظ على التفاصيل والجهير. توفّر هذه التقنية كل مزايا التصميم المفتوح على الأذن مع جودة صوت وراحة محسنتَين.