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  • سماعات Ringo سماعات Ringo سماعات Ringo

    2000 series سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

    TAH2000TL/97

    سماعات Ringo

    إن الجميع في عجلة من أمرهم إلا أنت! ضع هذه السماعات اللاسلكية ذات الطابع الكلاسيكي، واستمتع بأسلوب مريح وأنت تستمتع بالإيقاعات التي تحبها. استمتع بصوت رائع، و26 ساعة من التشغيل المتواصل، وراحة فائقة بفضل حجمها الصغير.

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    متوفر في:

    2000 series سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

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    سماعات Ringo

    • تصميم كلاسيكي مع صوت رائع
    • يسهل حملها والتنقل بها
    • وقت تشغيل لغاية 26 ساعة
    • اتصال Bluetooth المتعدد
    شكل كلاسيكي، صوت عصري

    شكل كلاسيكي، صوت عصري

    تعيد سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن التصميم الأنيق الذي تحبه، وتساهم مشغّلات الصوت فيها بمقاس 40 مم إلى حد كبير في توليد صوت دافئ وعصري! ومع أغطية الأذن المستديرة الجذابة الشكل، ستبدو كأنك تستخدم مشغل شرائط كاسيت شخصي من الأيام الخوالي. هذا ويمكنك الاختيار من بين مجموعة رائعة من الألوان.

    عمر بطارية طويل وشحن سريع

    عمر بطارية طويل وشحن سريع

    يمكنك الحصول على وقت تشغيل يصل إلى 26 ساعة من الشحن الكامل الذي يستغرق ساعتَين عبر USB-C. وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، يكفي أن تشحن سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن لمدة 15 دقيقة فقط لتحصل على 6 ساعات إضافية من وقت التشغيل.

    اتصال Bluetooth ثابت متعدد النقاط وإقران سهل

    اتصال Bluetooth ثابت متعدد النقاط وإقران سهل

    توفر لك تقنية Bluetooth 5.4 اتصالاً أكثر ثباتًا للحصول على بث سلس من دون أي انخفاض مزعج في الصوت. يمكنك الاتصال بـجهازَي Bluetooth في الوقت ذاته، ويمكنك استخدام تطبيق Philips Headphones لإدارة الأجهزة المتصلة.

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    سيكون صوتك واضحًا في أثناء مكالمة. يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك.

    عناصر تحكم على الأذن سهلة الاستخدام

    عناصر تحكم على الأذن سهلة الاستخدام

    في الماضي، كان عليك الضغط على أزرار كبيرة وغريبة الشكل في مشغل الكاسيت للتحكم بالموسيقى! أما الآن فلديك عناصر تحكم سهلة الاستخدام على أغطية الأذن لتشغيل الموسيقى والتحكم بمستوى الصوت وإجراء المكالمات.

    طوق رأس خفيف الوزن ووسادات أغطية أذن احتياطية

    طوق رأس خفيف الوزن ووسادات أغطية أذن احتياطية

    ألقِ نظرة على الأشكال الرائعة وتمتع بالراحة العصرية. تتميز سماعات Ringo بطوق رأس خفيف الوزن يتكيف بسهولة ليلائمك تمامًا، وستحصل على مجموعتين إضافيتين من وسادات أغطية الأذن الناعمة لاستخدامها عند الحاجة.

    تطبيق Philips Headphones المصاحب لسماعات Ringo

    تطبيق Philips Headphones المصاحب لسماعات Ringo

    يتميز تطبيقنا المصاحب السهل الاستخدام بمعادل صوت مدمج، ويمكنك وقتما أردت تفعيل الجهير الديناميكي لتستمتع تمامًا بمستويات الجهير المفضلة لديك! ويمكنك أيضًا استخدام تطبيقنا لتحديث سماعات الرأس بأحدث البرامج الثابتة وإدارة الأجهزة المتصلة والمزيد غير ذلك.

    تصميم وعلبة مستدامان

    تصميم وعلبة مستدامان

    نعمل باستمرار لجعل سلسلة التوريد لدينا أكثر استدامة وشفافية. وقد تم صنع سماعات الأذن هذه من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استخدامها ومعتمدة من RCS، ويتم استخدام الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى البودكاست! تتميز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمشغّلات صوت كبيرة، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيًا كان ما تحب الاستماع إليه، فستستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      10 ملي واط
      الحساسية
      123 ديسيبل (1000 هرتز)
      قطر السماعة
      40  ملليمترًا
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      19.80  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      17.50  سم
      الوزن الإجمالي
      0.69  كلغ
      الارتفاع
      21.20  سم
      GTIN
      1 48 95229 16642 1
      الوزن الصافي
      0.29  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.40  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      قطعة واحدة
      وقت تشغيل الموسيقى
      26  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 6 hrs
      وزن البطارية (إجمالي)
      5  غ
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      200  mAh
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      18.8  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      16.8  سم
      العمق
      6  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 16642 4
      الوزن الإجمالي
      0.194  كلغ
      الوزن الصافي
      0.095  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.099  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      15.50  سم
      العرض
      14.70  سم
      العمق
      5.00  سم
      الوزن
      0.08  كلغ

    • الملحقات

      غير ذلك
      زوجان من وسادات الأذن الإضافية
      دليل البدء السريع
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أخضر مزرق
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      مسطح
      مادة وصلة الأذن
      مصنوعة من الاسفنج
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة على الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    • الاستدامة

      غلاف بلاستيكي
      يحتوي على 47% من مادة الأكريلونيتريل بيوتادايين ستايرين (ABS) المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والمعتمدة من RCS، برمز TE-00132492

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