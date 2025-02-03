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TAK2000CT/00
متوفر في
آمنة كتير، ومسلّية كتير!
خلّوا الولاد يعيشوا جو الموسيقى مع سماعات الرأس السلكية الملوّنة هيدي! خفيفة ومتينة، ومستوى صوتها محدود للاستماع الآمن. في رفقات بالبيت؟ بتتيح ميزة مشاركة الصوت للولاد توصيل سماعاتهم بسماعات رفيق أو رفيقة ليستمعوا سوا.
سماعات رأس سلكية تُوضع على الأذن
مستوى الصوت محدود بـ 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُمّمت هذه السماعات خصيصاً لتكون آمنة على آذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى صوتها إلى 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو الفيديوهات التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع جداً.
تحافظ أغطية الأذن الأصغر حجماً والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة الأطفال عند استخدام هذه السماعات الخفيفة الوزن. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطّنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وهي مزوّدة بنقاط على الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لوضع السماعات.
يجعل التصميم المتعدّد الألوان السماعات ملفتة بكل الطرق المناسبة، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم إغلاق النافذة مجددًا حتى تثبت في مكانها.
مستوى الصوت محدود بـ 85 dB وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.