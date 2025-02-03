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TAK2000MP/00
متوفر في
آمنة جدًا وممتعة جدًا!
خلّي الأولاد يعيشوا أجواء الموسيقى مع سماعات الرأس السلكية الملوّنة هيدي! خفيفة ومتينة ومستوى صوتها محدود للاستماع الآمن. عندهم رفقات بالبيت؟ ميزة مشاركة الصوت بتسمح للأطفال يوصلوا سماعاتهم بسماعات رفيقهم ليستمعوا سوا.
سماعات رأس سلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود بـ 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُمّمت هذه السماعات خصيصًا لتكون آمنة على آذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى صوتها عند 85 dB*. سواء كانوا يحبّون الموسيقى أو الرسوم المتحركة أو الأفلام أو الفيديوهات التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع جدًا.
تحافظ أغطية الأذن الأصغر حجمًا والمزوّدة بوسادات ناعمة على خفّة هذه السماعات وراحتها للأطفال. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطّنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وتتميّز بنقاط على الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لوضع السماعات.
يجعل التصميم المتعدّد الألوان السماعات ملفتة بكل الطرق المناسبة، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم إغلاق النافذة مجددًا حتى تثبت في مكانها.
مستوى الصوت محدود بـ 85 dB وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.