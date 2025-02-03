آمنة دائمًا، ومرحة دائمًا. مستوى الصوت محدود عند 85 dB*

صُمّمت هذه السماعات خصيصًا لتكون آمنة على آذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى صوتها عند 85 dB*. سواء كانوا يحبّون الموسيقى أو الرسوم المتحركة أو الأفلام أو الفيديوهات التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع جدًا.