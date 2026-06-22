سماعات مفتوحة على الأذن. يمكن تركيبها من 4 اتجاهات.

سواء أكنت تمارس رياضة المشي أو التمارين الرياضية، أو تستمع إلى الموسيقى أو البودكاست، فإن سماعات الأذن المفتوحة هذه توفر صوتًا رائعًا أثناء التنقل. وتتيح لك خطافات الأذن القابلة للتعديل ضبط المقاس للحصول على أقصى قدر من الراحة، بينما يتيح لك تصميمها المفتوح سماع العالم المحيط بالإضافة إلى ما تستمع إليه.