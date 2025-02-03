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  • شغّل موسيقاك شغّل موسيقاك شغّل موسيقاك

    1000 series سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT1109BK/97

    شغّل موسيقاك

    أفضل التجارب في الحياة بسيطة. ضع سماعات الرأس، واستمع إلى أغانيك، وانطلق! بفضل الصوت الرائع والجهير الديناميكي وحقيبة الشحن بحجم الجيب، تكون سماعات الأذن اللاسلكية المريحة هذه جاهزة للاستخدام نهارًا وليلاً.

    إكتشف كلّ المميزات

    متوفر في:

    1000 series سماعات رأس لاسلكية بالكامل

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    مراجعة كل لاسلكية بالكامل

    شغّل موسيقاك

    • تصميم مريح
    • صوت طبيعي. جهير ديناميكي
    • علبة شحن بحجم الجيب
    • مكالمات واضحة

    سماعات أذن صغيرة ومريحة توفّر جهيرًا كبيرًا

    قد تكون سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه صغيرة الحجم، ولكنك لن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت. انقر على سماعة الأذن اليسرى لتنشيط الجهير الديناميكي ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك، حتى عند الاستماع بهدوء.

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    سيكون صوتك واضحًا في أثناء مكالمة. يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك.

    اتصال Bluetooth ثابت

    يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك بدون انخفاضات مزعجة في الصوت.

    ما يصل إلى 24 ساعة من وقت التشغيل مع العلبة

    يمنحك لشحن الكامل تشغيلاً لمدة 6 ساعات، و18 ساعة إضافية من العلبة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، تمنحك 15 دقيقة فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى المدونات الصوتية! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة بحجم 10 مم، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.

    مشغّلات بحجم 10 مم لصوت رائع وجهيز قوي

    مشغّلات بحجم 10 مم لصوت رائع وجهيز قوي

    رؤوس أذن مصنوعة من السيليكون قابلة للتبديل

    رؤوس أذن مصنوعة من السيليكون قابلة للتبديل

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قطر السماعة
      10  ملليمترًا
      نوع المشغل
      ديناميكي
      المقاومة
      32 أوم
      الحساسية
      97 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      طاقة الإدخال القصوى
      10 ملي واط

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10 أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      GTIN
      1 48 95229 15138 0
      الطول
      30,00 سم
      العرض
      16,00 سم
      الوزن الإجمالي
      2,350 كجم
      الوزن الصافي
      1,75 كجم
      وزن العلبة فارغة
      0,60 كجم
      الارتفاع
      20,00 سم

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX4
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      40 مللي أمبر في الساعة
      سعة البطارية (العلبة)
      400 مللي أمبير في الساعة
      وزن البطارية (إجمالي)
      9,2 غ
      وقت تشغيل الموسيقى
      6 + 18 ساعة
      نوع البطارية (علبة شحن)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 15138 3
      الارتفاع
      11 سم
      العرض
      9,5 سم
      العمق
      3,6 سم
      الوزن الإجمالي
      0,087 كجم
      الوزن الصافي
      0,073 كجم
      وزن العلبة فارغة
      0,014 كجم

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)

    • تصميم

      اللون
      أسود
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      لمس متعدد الوظائف
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    • الأبعاد

      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      3,20 × 2,10 × 2,10 سم
      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      6,00 × 2,80 × 4,70 سم
      الوزن الإجمالي
      0,042 كجم

    Badge-D2C

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